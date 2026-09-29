رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با وزیر آموزش و پرورش، تقویت برنامه‌های تربیتی و فرهنگی در مدارس، بازنگری در تعدد و تنوع مدارس، جلوگیری از تجاری‌سازی مدارس غیردولتی و توجه جدی به اوضاع معیشتی معلمان را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر جهانگیر در دیدار با وزیر آموزش و پرورش و معاونان این وزارتخانه، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه تربیتی و آموزشی، اظهار کرد: اقدام آموزش و پرورش در درج موضوعات مرتبط با شهدای مقاومت و جنگ اخیر در کتاب‌های درسی، اقدامی ارزشمند و به‌موقع است، اما باید این رویکرد استمرار یافته و توسعه پیدا کند.

وی افزود: می‌توان با تشویق دانش‌آموزان به ارائه مقاله، تصویرسازی، برگزاری تئاتر و سایر فعالیت‌های فرهنگی و هنری، ذهن و فکر آنان را با ارزش‌ها درگیر کرد و از شرایط موجود به‌عنوان فرصتی برای تقویت جنبه‌های تربیتی و ارزشی آموزش و پرورش بهره گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه دانش‌آموزان سرمایه‌های کشور و آینده‌سازان ایران هستند، گفت: هر اقدامی که دستگاه‌های مختلف، از جمله قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور، برای ارتقای نظام آموزشی و تربیتی انجام دهند، در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان این کشور است و این موضوع یک وظیفه انسانی، اخلاقی، شرعی و قانونی محسوب می‌شود.

جهانگیر با اشاره به جایگاه رفیع معلمان در جامعه تصریح کرد: باوجود برخی بی‌مهری‌ها نسبت به جامعه معلمی، معلمان همچنان در نظرسنجی‌های معتبر از جمله قشرهای مورد اعتماد مردم محسوب می‌شوند و این اعتماد عمومی سرمایه ارزشمندی است که باید از آن برای همراه کردن سایر بخش‌های جامعه با نظام آموزشی و تربیتی استفاده کرد.

وی یکی از محور‌های مهم فعالیت دشمن را توجه به نسل نوجوان و جوان دانست و با اشاره به سابقه تاریخی این موضوع اظهار کرد: بررسی تاریخ آموزش و پرورش در دوران رژیم مخلوع پهلوی نشان می‌دهد که نظام سلطه از گذشته برای تأثیرگذاری بر نسل نوجوان و دانش‌آموز سرمایه‌گذاری کرده است؛ بنابراین امروز باید نسبت به این موضوع نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: برنامه‌های فرهنگی و تبیینی برای نوجوانان باید با زبان ساده، قابل فهم و متناسب با ویژگی‌های این نسل ارائه شود؛ زبراکه فضای مجازی امروز دانش‌آموزان را در معرض حجم گسترده‌ای از اطلاعات و محتوای مختلف قرار داده و صرف ساعات آموزشی مدرسه برای مقابله با این حجم از تأثیرگذاری کافی نیست.

جهانگیر در ادامه با اشاره به تنوع و تعدد مدل‌های مدارس، اظهار کرد: تعدد مدارس با عناوین مختلف، از جمله دولتی، غیردولتی، هیئت امنایی، نمونه، شاهد و نمونه مردمی، می‌تواند زمینه ایجاد نوعی تبعیض در نظام آموزشی را فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که دانش‌آموزان برخوردار امکان استفاده از مدارس باکیفیت‌تر را داشته باشند و دانش‌آموزان مناطق و خانواده‌های کم‌برخوردار از این فرصت محروم شوند.

وی حرکت به سمت ایجاد نظامی منسجم‌تر در ساختار مدارس را خواستار شد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که همه دانش‌آموزان بتوانند از فرصت‌های آموزشی مناسب برخوردار شوند و تعدد مدل‌های مدارس به عاملی برای ایجاد شکاف و تبعیض آموزشی تبدیل نشود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره مدارس غیردولتی گفت: اصل واگذاری امور به مردم در حوزه آموزش و پرورش می‌تواند اقدامی ارزشمند باشد، اما باید مراقبت شود مدارس غیردولتی به سمت تجاری‌سازی حرکت نکنند و هدف اصلی در این مدارس، تعلیم و تربیت باشد نه کسب سود.

جهانگیر با اشاره به برخی مطالب مطرح‌شده در فضای مجازی درباره نحوه واگذاری مدارس غیردولتی، تصریح کرد: اگر چنین مواردی وجود داشته باشد، لازم است با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا امتیازات خاص، امکانات ویژه یا موقعیت‌های ممتاز آموزشی در اختیار افراد خاص قرار نگیرد.

وی افزود: سازمان بازرسی در صورت وجود مستندات و اطلاعات قابل بررسی، آمادگی دارد موضوعات مرتبط با سلامت اداری و نحوه واگذاری‌ها را بررسی کند.

رئیس سازمان بازرسی همچنین با اشاره به موضوع سهمیه‌های بومی در استخدام معلمان، بر ضرورت توجه همزمان به عدالت در جذب نیرو و حفظ کیفیت نظام آموزشی تاکید کرد و گفت: نباید شیوه‌های جذب و استخدام به گونه‌ای باشد که در بلندمدت کیفیت آموزش و توانمندی نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار دهد.

جهانگیر تاکید کرد: لازم است برنامه‌ریزی منسجم و جدیدی برای آموزش تاریخ ایران و اسلام انجام شود و این موضوع از جایگاه مناسبی در نظام آموزشی برخوردار باشد تا دانش‌آموزان بتوانند با فرهنگ، هویت و تمدن ایرانی و اسلامی ارتباط برقرار کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تقویت هویت ملی و دینی زمانی محقق می‌شود که دانش‌آموز خود را بخشی از این تاریخ و تمدن بداند و برای رسیدن به این هدف باید از شیوه‌های نوین آموزشی و فرهنگی استفاده کرد.

جهانگیر در ادامه با اشاره به محور‌های مورد تاکید مندرج در پیام رهبر معظم انقلاب در آستانه بازگشایی مدارس به معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی ماموریت داد نسبت به اجرای بند‌های آن نظارت داشته باشد.

وی بر آمادگی سازمان بازرسی برای کمک به ارتقای وضعیت آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: باید بررسی شود که از طریق سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، چه اقداماتی می‌توان برای تأمین بودجه، امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز آموزش و پرورش انجام داد.

وی افزود: نظارت نباید صرفاً متوجه وزارت آموزش و پرورش باشد، بلکه دستگاه‌هایی که وظیفه تأمین منابع، امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز این وزارتخانه را بر عهده دارند نیز باید مورد مطالبه قرار گیرند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین بر ضرورت توجه به ارتقای بینش و بصیرت دانش‌آموزان، تقویت ارتباط آنان با خدا و معنویت و توجه جدی به جنبه‌های تربیتی تاکید کرد و گفت: باید هم آموزش و پرورش و هم دستگاه‌های مسئول تأمین منابع و امکانات، نسبت به تحقق این اهداف پاسخگو باشند.

جهانگیر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وضعیت معیشتی معلمان اظهار کرد: اگر انتظار داریم دانش‌آموزان امروز در آینده به سرمایه‌های انسانی و آینده‌سازان کشور تبدیل شوند، باید به وضعیت معیشتی معلمان نیز توجه جدی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: بهبود شرایط معیشتی و متناسب‌سازی حقوق و مزایای معلمان نیازمند شناخت دقیق مسائل و مشکلات جامعه فرهنگیان و پیگیری دستگاه‌های مسئول است و سازمان بازرسی نیز در این زمینه آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود برای شناسایی و پیگیری مسائل و مشکلات موجود کمک کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف، زمینه برای تحقق هرچه بهتر اهداف آموزشی و تربیتی کشور فراهم شود.

در ابتدای این نشست، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و معاونان این وزارتخانه ضمن قدردانی از حمایت‌ها و همکاری‌های سازمان بازرسی کل کشور، به تشریح مهم‌ترین مسائل و مشکلات آموزش و پرورش پرداختند.

همچنین ایروان مسعودی اصل معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات پیش روی آموزش و پرورش، نکاتی را مطرح کرد.