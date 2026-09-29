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رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان از آموزش مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدا، به دانش آموزان یکی از مدارس خبر داد و گفت : این دوره آموزشی موجب انتقال این فرهنگ به خانواده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی امیری گفت: در برنامه آموزشی تفکیک زباله از مبدا که با همکاری خانه محیط زیست، یکی از مدارس شهر لاهیجان و کارشناس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان برگزار شد، دانشآموزان با اهمیت مدیریت صحیح پسماند، تفکیک زباله از مبدأ و نقش خودشان در حفاظت از محیط زیست آشنا شدند.
وی با بیان اینکه مدرسه مورد نظر با بکارگیری سطلهای مجزا برای تفکیک زبالههای مختلف، از مدارس پیشگام در اجرای طرح تفکیک پسماند است، گفت: همچنین پسماندهای الکترونیکی و باتریهای مصرفشده در ظروف ویژه جمعآوری میشوند که این اقدام علاوه بر کاهش آسیبهای زیستمحیطی، فرصت مناسبی برای آموزش عملی دانشآموزان فراهم کرده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان گفت: دانشآموزان میتوانند با الگو گرفتن از اقدامات انجامشده در مدرسه، تفکیک پسماند و مدیریت صحیح آن را در خانه و خانواده نیز اجرا کرده و به ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست کمک کنند.