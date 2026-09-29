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فرماندار شهرستان خداآفرین گفت: شنیده شدن صدای انفجار در این منطقه ناشی از عملیات مینروبی در جمهوری آذربایجان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مهدی حاتمی امروز سهشنبه اظهار کرد: در پی شنیده شدن صدای چند انفجار پیاپی در نوار مرزی خداآفرین، پیگیریهای لازم انجام شد؛ بررسیهای میدانی نشان میدهد این صداها مربوط به عملیات مهندسی نیروهای جمهوری آذربایجان برای پاکسازی و انفجار مینهای برجامانده در قلمرو آن کشور است.
وی با بیان اینکه محل انجام این عملیات در مجاورت خط مرزی قرار دارد افزود: نزدیکی کانون این انفجارها سبب انعکاس صدا در برخی مناطق مسکونی شهرستان شده است، اما این اقدامات هیچگونه خطری متوجه اراضی و مرزنشینان جمهوری اسلامی ایران نمیکند.
فرماندار خداآفرین با اشاره به رصد مستمر منطقه تصریح کرد: نیروهای مرزبانی، یگانهای مسلح و سربازان گمنام امام زمان(عج) با اشراف کامل اطلاعاتی، امنیت پایدار مرزها را تأمین کردهاند و وضعیت منطقه بهصورت شبانهروزی پایش میشود.
حاتمی خاطرنشان کرد: مرزنشینان به شایعات و گمانهزنیهای فضای مجازی توجه نکنند و اخبار موثق را صرفاً از مجاری و رسانههای رسمی دنبال کنند.
شهرستان خداآفرین با بیش از ۳۴ هزار نفر جمعیت در شمال استان آذربایجان شرقی و در حاشیه رودخانه ارس واقع شده و دارای مرز مشترک با جمهوری آذربایجان است.