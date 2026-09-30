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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از صدور نخستین شناسنامه محصول کشاورزی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سجاد قناعتیان گفت: نخستین شناسنامه صادرشده به محصول خرما اختصاص دارد و این اقدام در راستای اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور انجام شده است.
او بیان کرد: شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی، زمینه ایجاد نظام رهگیری هوشمند محصولات و ثبت الکترونیکی اطلاعات هویتی و فرآیند تولید را فراهم میکند و امکان نظارت دقیقتر بر کیفیت و اصالت محصولات را به همراه دارد.
قناعتیان ادامه داد: این طرح بهتدریج برای سایر محصولات کشاورزی شهرستان جهرم اجرا میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم افزود: ایجاد شفافیت در زنجیره تولید، افزایش اعتماد مصرفکنندگان، کمک به تحقق امنیت غذایی پایدار و تسهیل فرآیند صادرات از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
او در پایان گفت: شناسنامهدار شدن محصولات کشاورزی، با فراهم کردن اطلاعات دقیق از هویت و فرآیند تولید محصول، گامی مؤثر برای مدیریت هوشمند تولید و ارتقای کیفیت و تقویت جایگاه محصولات کشاورزی جهرم در بازارهای داخلی و خارجی است..