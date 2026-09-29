نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش محوری رسانه در شرایط کنونی گفت: رسانه ملی در مقابله با جنگ شناختی و روانی دشمن و تقویت وحدت و انسجام اجتماعی، مسئولیتی مهم و اثرگذار بر عهده دارد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار محمدصالح جوکار در دیدار با مدیرکل و جمعی از کارکنان صداوسیمای مرکز یزد که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: این دیدار فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای است که در طول سال به ویژه در مناسبت‌های مهم، در عرصه اطلاع‌رسانی و روایت رویداد‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند.



وی با اشاره به اهمیت رسانه در شرایط امروز افزود: رسانه ملی نقش بسیار مهمی در ارائه اخبار صحیح و دقیق و تولید روایت‌های مناسب برای مردم دارد؛ چراکه دشمن بخش قابل توجهی از ظرفیت خود را در جنگ شناختی و جنگ روانی به کار گرفته است.



جوکار ادامه داد: در جنگ شناختی، دشمن تلاش می‌کند بر ادراک مردم و مسئولان اثر بگذارد و با انتشار اخبار جعلی، دروغ و تکرار برخی روایت‌ها، زمینه تغییر نگرش جامعه را فراهم کند.



نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از اهداف دشمن ایجاد شکاف و دوقطبی‌های کاذب در جامعه است، تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند انسجام اجتماعی و اجتماعات مردمی را هدف قرار دهد، در حالی که حضور و همراهی مردم یکی از مهم‌ترین نقاط قوت کشور در برابر تهدیدات است.



وی با تأکید بر ضرورت انعکاس حضور و همراهی مردم در رسانه‌ها گفت: صداوسیما باید این واقعیت را به تصویر بکشد که با وجود تفاوت سلایق سیاسی، بخش قابل توجهی از مردم پای کار کشور و انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و این وحدت و حضور مردمی باید به درستی روایت و منعکس شود.



جوکار، نقش رسانه ملی را فراتر از اطلاع‌رسانی دانست و افزود: علاوه بر ارائه اخبار دقیق و قابل اعتماد، تولید آثار هنری و فرهنگی و روایت‌های اثرگذار برای مردم نیز اهمیت زیادی دارد و رسانه می‌تواند در تقویت روحیه همبستگی و مقابله با جنگ روانی دشمن نقش‌آفرین باشد.



وی با اشاره به هدف قرار گرفتن رسانه ملی در جریان درگیری‌های اخیر اظهار کرد: اینکه رسانه ملی در مقاطع مختلف مورد هدف دشمن قرار گرفته، نشان‌دهنده اهمیت و اثرگذاری آن است و صداوسیما باید همچنان محکم و استوار، صدای مردم و صدای وحدت‌بخش جامعه در برابر دشمن باشد.



در ادامه این دیدار، احسان کریمی، مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد نیز عدالت‌محوری را یکی از رویکرد‌های اصلی صداوسیما عنوان کرد و گفت: عدالت‌محوری به عنوان یک رویکرد اساسی در فعالیت‌های رسانه‌ای مرکز یزد دنبال می‌شود.



وی با اشاره به ظرفیت‌های رسانه‌ای استان افزود: در سطح استان یزد ۲۳ دفتر خبری فعالیت دارند که ظرفیت قابل توجهی برای پوشش اخبار و رویداد‌های مناطق مختلف استان محسوب می‌شود.



کریمی با بیان اینکه فعالیت‌های صداوسیمای مرکز یزد در چارچوب سند تحول رسانه ملی دنبال می‌شود، گفت: توجه به مؤلفه‌های مهم و محوری استان از جمله جمعیت، اقتصاد، شهادت و پیشرفت استان از جمله محور‌های مورد توجه در برنامه‌های رسانه‌ای است.



مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد همچنین توجه به موضوعات هویتی استان را از دیگر محور‌های فعالیت رسانه‌ای مرکز یزد دانست و افزود: تلاش می‌شود ظرفیت‌های هویتی، فرهنگی و اجتماعی استان نیز در قالب برنامه‌ها و تولیدات رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.