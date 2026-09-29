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دویست و دوازده شب ایستادگی، لبیک به پیام رهبر انقلاب

مردم در پاسخ به تشکر رهبری از حضورشان در میدان اعلام کردند تا هر زمانی که لازم باشد برای ایرانی آبادتر و قوی‌تر در میدان حضور خواهند داشت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷- ۱۵:۵۹
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 