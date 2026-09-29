ناگویا ۲۰۲۶؛ برنامه رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی
رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، از ۸ تا ۱۱ مهر در شهر ناگویا ژاپن برگزار میشود.
کشتی فرنگی:
چهارشنبه ۸ مهر
اوزان ۶۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم
مسابقات مقدماتی، نیمهنهایی و شانس مجدد (از ساعت ۰۵:۰۰)
ردهبندی و فینالها (از ساعت ۱۲:۳۰)
پنجشنبه ۹ مهر
اوزان ۶۰، ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم
مقدماتی، نیمهنهایی و شانس مجدد (از ساعت ۰۵:۰۰)
ردهبندی و فینالها (از ساعت ۱۲:۳۰)
کشتی آزاد:
جمعه ۱۰ مهر
اوزان ۶۵، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم
مقدماتی، نیمهنهایی و شانس مجدد (از ساعت ۰۵:۰۰)
ردهبندی و فینالها (از ساعت ۱۲:۳۰)
شنبه ۱۱ مهر
اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم
مقدماتی، نیمهنهایی و شانس مجدد (از ساعت ۰۵:۰۰)
ردهبندی و فینالها (از ساعت ۱۲:۳۰)