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نخستین دوره مهارتافزایی راهبران پایگاههای قرآنی مساجد، پنجشنبه، ۹ مهرماه از ساعت ۸ تا ۱۵ با حضور مربیان جلسات قرآن و حافظان قرآن در ستاد راهبری زیستبوم فرهنگی تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره مهارتافزایی راهبران پایگاههای قرآنی مساجد با رویکرد «تربیت مربی قرآن مسجد» با حضور جمعی از استادان و مربیان قرآنی برگزار میشود.
در این دوره تأکید میشود که راهبر قرآنی صرفاً مسئول برگزاری کلاسهای آموزش قرآن نیست، بلکه باید بتواند ظرفیتهای قرآنی محله را شناسایی، استعدادها و فعالان قرآنی را به یکدیگر متصل و برای توسعه فعالیتهای قرآنی مسجد برنامهریزی کند.
این دوره، با تدریس عباس سلیمی، احمد ابوالقاسمی، محمدعلی خواجهپیری، محمدمهدی بحرالعلوم، حجتالاسلام حسین صبوحی و مریم حاجیعبدالباقی به ارائه مباحث آموزشی و مهارتی خواهند پرداخت.
یکی از اهداف اصلی این دوره، تربیت نیروهایی با انگیزه الهی و احساس مسئولیت عنوان شده است تا بتوانند با تکیه بر مفهوم و نصرت قرآن، در مسجد و محله خود برای گسترش فرهنگ قرآنی و تربیت نسل جدید نقشآفرینی کنند.
همچنین بر ضرورت پیوند میان آموزش و فعالیت میدانی تأکید میشود و انتظار میرود راهبران پس از طی این دوره، با شناسایی ظرفیتهای قرآنی محله و همکاری با امام جماعت و فعالان مسجد، زمینه شکلگیری و تقویت پایگاههای قرآنی فعال و اثرگذار را فراهم کنند.
در این رویکرد، مسجد بهعنوان پایگاه قرآن و راهبر قرآنی بهعنوان پیشران حرکت قرآنی محله، نقش محوری در شکلگیری یک جریان مستمر، مردمی و محلهمحور در حوزه فعالیتهای قرآنی خواهند داشت.
نخستین دوره مهارتافزایی راهبران پایگاههای قرآنی مساجد، پنجشنبه، ۹ مهرماه از ساعت ۸ تا ۱۵ با حضور مربیان جلسات قرآن و حافظان قرآن در ستاد راهبری زیستبوم فرهنگی تهران برگزار میشود.