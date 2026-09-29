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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ گفت: این دانشگاه بر اساس شاخصهای نوآوری سایمگو، در جمع ۱۰ دانشگاه برتر کشور قرار دارد و در رتبهبندی کلی نیز جایگاه قابل توجهی کسب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی سعدالله امروز در نشست خبری که در پارک ملی علوم و فناوری نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد، گفت : رتبهبندی دانشگاهها، عملکرد جامع دانشگاه را در حوزههای مختلف آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و حتی بخش فناوری اطلاعات پوشش میدهد و صرفاً به یک حوزه خاص محدود نمیشود.
وی افزود: دانشگاه علم و فرهنگ از لحاظ شاخصهای نوآوری سایمگو در بین ۱۰ دانشگاه برتر کشور قرار دارد و به لحاظ رتبه بندی کلی، در جایگاه ۴۰ کشور قرار دارد و در رتبهبندی تایمز نیز جایگاه قابل توجهی دارد.
رتبه ۳۳ دانشگاه علم و فرهنگ در میان دانشگاههای کشور
سعدالله با اشاره به برخی رتبهبندیهای بینالمللی دانشگاه علم و فرهنگ گفت: در رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان، رتبه ۳۳ را در داخل کشور ، رتبه ۵۵۴ را در آسیا و رتبه ۱۵۴۸ را در سطح جهانی به دست آوردهایم.
وی افزود : در رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان نیز که یکی از رتبهبندیهای معتبر بینالمللی است و دانشگاههای دولتی نیز در آن حضور دارند، دانشگاه علم و فرهنگ در جایگاه مناسبی قرار گرفته است.
جایگاه دانشگاه علم و فرهنگ در سامانه علمسنجی وزارت علوم
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ با اشاره به رتبهبندی اخیر وزارت علوم گفت : یک رتبهبندی نیز اخیراً از سوی وزارت علوم اعلام شده که به عنوان علمسنجی دانشگاهها مطرح است. در سامانه علمسنجی دانشگاهها که زیرمجموعه وزارت عتف است، دانشگاه علم و فرهنگ در جایگاهی بین رتبههای ۷۵ تا ۸۰ دانشگاههای کشور قرار دارد.
سعدالله درباره علت وجود این بازه رتبهبندی افزود : دلیل این بازه آن است که وزارت عتف بر اساس ۱۰ فاکتور یا شاخص، دانشگاههای کشور را رتبهبندی میکند و دانشگاه علم و فرهنگ نیز در این شاخصها، به صورت میانگین در جایگاه ۷۵ تا ۸۰ دانشگاههای کشور قرار گرفته است.