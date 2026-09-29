سردار علی‌اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا در آیین تکریم و معارفه فرماندهان مرزبانی استان ایلام گفت: علی‌رغم تمامی توطئه‌ها و تجاوزگری‌های مستمر دشمنان در منطقه، هیچ‌گونه اخلالی در فعالیت‌های تجاری کشور پدید نیامد و در حال حاضر تمامی مبادی مرزی در حوزه‌های مختلف با بالاترین ظرفیت فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار «علی‌اکبر جاویدان» فرمانده مرزبانی فراجا، در آیین تکریم و معارفه فرماندهان مرزبانی استان ایلام، با تحلیل ابعاد راهبردی امنیت در منطقه غرب آسیا اظهار کرد: «محاسبات نظام سلطه، به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، برای بی‌ثبات‌سازی جغرافیای منطقه با شکست قطعی مواجه شده است.

وی افزود: دشمنان تصور می‌کردند با گسترش پایگاه‌های نظامی در پیرامون خلیج فارس قادر به تضمین منافع خود هستند، اما امروز برآورد واقع‌بینانه تحلیلگران بین‌المللی نیز مؤید ناکامی کامل این راهبرد‌ها در برابر اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده مرزبانی فراجا با تأکید بر پیوند عمیق امنیت با اقتصاد ملی تصریح کرد: «باوجود تمامی توطئه‌ها و تجاوزگری‌های مستمر دشمنان در منطقه، هیچ‌گونه اخلالی در فعالیت‌های تجاری کشور پدید نیامد و در حال حاضر تمامی مبادی مرزی با بالاترین ظرفیت فعال هستند.»

سردار جاویدان، تردد میلیونی و بدون وقفه زائران اربعین حسینی در استان‌های مرزی به‌ویژه گذرگاه بین‌المللی مهران را نمونه‌ای عینی از «امنیت پایدار و مردم‌پایه» توصیف کرد و گفت: با وجود هزاران کیلومتر مرز مشترک با کشور‌های همسایه، این حماسه باشکوه هر ساله با نهایت آرامش، انضباط و امنیت محقق می‌شود که سندی غیرقابل‌انکار از تسلط دفاعی و مرزی کشور است.

وی همچنین از کشف بیش از ۱۰ تن مواد مخدر، ۱۵۰۰ قبضه انواع سلاح و ۵۰ هزار انواع مهمات در مرز‌های کشور طی شش ماهه امسال خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اله‌نور کریمی‌تبار، نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه ایلام، نیز در این آیین گفت: این برنامه به منزله تجلیل از یک فرمانده نیست، بلکه تکریم همه مرزبانان استان ایلام است که شایستگی و توان خود را در عرصه مرزداری به اثبات رسانده‌اند.

وی با ترسیم نقشه راه امنیت استان، ریشه اقتدار ایلام را در پیوند میان مردم و نیرو‌های نظامی دانست و افزود: مردم مرزنشین ایلام و مرزبانان غیور در سال‌های گذشته همدلی و همراهی دیرینه‌ای داشته‌اند و این پیوند نزدیک یکی از پایه‌های تأمین امنیت پایدار در استان بوده است.

امام جمعه ایلام در ادامه با اشاره به عملکرد درخشان مرزبانی در بحران‌های اجتماعی بیان کرد: مرزبانی استان در جریان تجاوز دشمن و اغتشاشات پارسال نیز خوش درخشید و افزون بر صیانت از مرزها، در تأمین امنیت چندین شهر استان نقش‌آفرینی کرد.

احمد کرمی، استاندار ایلام، نیز با اشاره به تغییر پارادایم از «تهدید مرزی» به «امنیت مرزی» گفت: ایجاد احساس امنیت در مرزها، پیش‌شرط اصلی سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت مرزی است.

وی افزود: ما در مسیر تغییر پارادایم از تهدیدات مرزی به امنیت مرزی گام برمی‌داریم تا از ظرفیت‌های اقتصادی مرز‌ها برای پیشرفت کشور بهره‌برداری کنیم.

استاندار ایلام در ادامه با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و حرفه‌ای سردار ندرخانی، وی را نمونه‌ای از صداقت و پای‌کار بودن در خدمت به میهن دانست و گفت: خدمات این سردار خستگی‌ناپذیر در حوزه مرزبانی و تأمین امنیت مرزی استان، همواره در ذهن مردم و مسئولان ماندگار خواهد بود.

کرمی در پایان با تقدیر از تمامی پرسنل مرزبانی، نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های امنیتی و قضایی، به‌ویژه خانواده‌های آنان، از شجاعت و جانفشانی آنها در تمامی دوران‌ها قدردانی کرد.

در پایان این مراسم، با قدردانی از سردار علی ندرخانی، سرهنگ حجت‌الله کریمی به‌عنوان فرمانده جدید مرزبانی استان ایلام معرفی شد. کریمی پیش از این جانشین مرزبانی استان کردستان را بر عهده داشت. سردار ندرخانی نیز به‌عنوان فرمانده مرزبانی استان خراسان شمالی معرفی شد. همچنین از خانواده شهید مرزبانی «دانیال نوریان» و جانباز سرافراز مرزبانی «ابراهیم بیگ‌زاده» تجلیل به عمل آمد.