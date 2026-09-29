رئیس سازمان امور دانشجویان از ابراز رضایت دانشجویان از عملکرد مدیریت جدید تغذیه دانشجویی خبر داد و بر لزوم تعمیم این تجربه به همه دانشگاه‌های کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سعید حبیبا با حضور در دانشگاه الزهرا (س) در بازدیدی از سلف سرویس و رستوران مرکزی دانشگاه از نزدیک وضعیت خدمات غذایی و امور رفاهی دانشجویان آگاه شد.

وی در حاشیه این بازدید با ابراز رضایت از روند خدمات رسانی در حوزه تغذیه گفت: خوشبختانه با مدیریت جدیدی که در بحث تغذیه دانشجو شکل گرفته، شاهد ابراز رضایت بسیار خوبی از سوی دانشجویان هستیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر ضرورت الگوسازی از این تجربه موفق افزود: امیدواریم این مدل را در همه دانشگاه‌های کشور اجرایی و عملیاتی کنیم؛ چرا که هر اندازه در حوزه تغذیه و امور رفاهی بتوانیم به دانشگاه‌ها خدمت کنیم، بی تردید آثار بسیار مطلوبی بر جای خواهد گذاشت.

حبیبا در پایان خاطرنشان کرد: بهبود شرایط رفاهی و تغذیه‌ای، فرصت بیشتری برای تمرکز دانشجویان بر تحصیل فراهم می‌کند و ان شالله آثار و برکات آن نصیب ایران عزیز خواهد شد.



