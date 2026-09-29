همزمان با هفته ملی قلب، سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز از شناسایی ۲۰۵ مورد جدید ابتلا به فشارخون بالا و دیابت در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و بر اهمیت خطرسنجی و شناسایی زودهنگام عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی تأکید کرد.

شناسایی ۲۰۵ بیمار جدید مبتلا به فشارخون بالا و دیابت در مهریز

شناسایی ۲۰۵ بیمار جدید مبتلا به فشارخون بالا و دیابت در مهریز



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فلاحتی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز، با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی گفت: بیماری‌های فشارخون بالا و دیابت از مهم‌ترین عوامل خطر در بروز بیماری‌های قلبی عروقی هستند و شناسایی و کنترل به‌موقع آنها می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از عوارض این بیماری‌ها داشته باشد.



وی افزود: در حال حاضر ۶ هزار و ۵۶۳ بیمار مبتلا به فشارخون بالا در شهرستان مهریز شناسایی و ثبت شده‌اند که در ۶ ماهه نخست سال جاری ۱۰۰ مورد جدید نیز شناسایی شده است.



فلاحتی ادامه داد: همچنین ۴ هزار و ۸۹۴ بیمار مبتلا به دیابت در شهرستان تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار دارند و طی ۶ ماهه ابتدایی امسال ۱۰۵ مورد جدید دیابت شناسایی شده است.



سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز با اشاره به اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در مراکز خدمات جامع سلامت اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۸ هزار و ۴۲۴ مورد خطرسنجی برای شناسایی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در جمعیت تحت پوشش انجام شده است.



وی با تأکید بر اینکه بسیاری از عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی قابل پیشگیری و کنترل هستند، خاطرنشان کرد: کنترل منظم فشارخون و قند خون، تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن مناسب و پرهیز از مصرف دخانیات از مهم‌ترین اقدامات برای حفظ سلامت قلب و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی است.



فلاحتی در پایان از شهروندان خواست با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت، نسبت به خطرسنجی و بررسی عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی اقدام کنند و در صورت شناسایی بیماری، روند درمان و مراقبت‌های توصیه‌شده را به‌طور منظم دنبال کنند.