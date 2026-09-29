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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، نقش این سازمان را در راهبری زیستبومهای دیجیتال دولت، توسعه حکمرانی دادهمحور و حرکت به سوی دولت هوشمند و یکپارچه مهم دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیامی به مناسبت هفتم مهرماه، سالروز تأسیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، ضمن قدردانی از تلاش مدیران، متخصصان و کارکنان این سازمان، بر تقویت حکمرانی فناوری و داده و شکلگیری زیستبومهای دیجیتال یکپارچه و تعاملپذیر در قالب «ایرانبوم» تأکید کرد.
متن کامل پیام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شرح است:
هفتم مهرماه، سالروز تأسیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، فرصتی برای گرامیداشت تلاش مدیران، متخصصان و کارکنان این سازمان در مسیر توسعه زیرساختها، خدمات و ظرفیتهای فناوری اطلاعات کشور است.
فناوری اطلاعات امروز از یک ابزار پشتیبان فعالیتهای اجرایی به یکی از ارکان مهم توسعه و حکمرانی تبدیل شده است و کیفیت حکمرانی و زندگی مردم بیش از گذشته به فناوری، داده و زیرساختهای دیجیتال وابسته است. از این رو، شکلگیری زیستبومهای دیجیتال یکپارچه و تعاملپذیر در قالب «ایرانبوم» از الزامات تحقق حکمرانی هوشمند به شمار میرود.
حکمرانی مؤثر نیازمند دادههای باکیفیت، زیرساختهای پایدار، سامانههای تعاملپذیر و بهرهگیری هوشمندانه از فناوری است. حرکت به سوی حکمرانی دادهمحور، تصمیمگیری مبتنی بر داده و ارائه خدمات هوشمند، ضرورتی برای افزایش بهرهوری، شفافیت، تسهیل امور مردم و ارتقای کیفیت تصمیمگیری در کشور است.
در این میان، سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیتی راهبردی دارد که فراتر از توسعه زیرساختها و خدمات فناوری اطلاعات است و راهبری، هماهنگی، استانداردگذاری و تنظیمگری زیستبومهای دیجیتال دولت را نیز دربر میگیرد. «ایرانبوم» میتواند بستری برای پیوند دستگاههای اجرایی، دادهها، زیرساختها و خدمات و زمینهساز حکمرانی یکپارچهتر و ارائه خدمات هوشمندتر و باکیفیتتر به مردم باشد.
تحقق این هدف، نیازمند عبور از نگاه جزیرهای به سامانهها و حرکت به سوی معماری یکپارچه، تعاملپذیری و استانداردهای مشترک است. ایرانبوم در این مسیر، بستری برای اشتراکگذاری دادهها، تعامل دستگاههای اجرایی و بازطراحی شیوه ارائه خدمات عمومی خواهد بود.
سازمان فناوری اطلاعات ایران باید در این مسیر، نقطه اتصال میان سیاستهای کلان دولت، نیازهای دستگاههای اجرایی و ظرفیتهای بخش خصوصی و جامعه فناور کشور باشد و با کاهش موازیکاری و افزایش همافزایی، به پیشبرد تحول دیجیتال کشور کمک کند.
توسعه زیرساختهای ابری و دادهای، تقویت مراکز داده، توسعه خدمات دولت هوشمند و بهرهگیری از فناوریهای نوظهور، از جمله هوش مصنوعی، زمانی اثربخش خواهد بود که در خدمت شکلگیری دولتی هوشمند، یکپارچه و دادهمحور و بهبود کیفیت حکمرانی و زندگی مردم قرار گیرد.
در این مسیر، سرمایه انسانی متخصص سازمان فناوری اطلاعات ایران مهمترین پشتوانه تحقق این مأموریت است و ایفای نقش مؤثرتر در حکمرانی فناوری و داده، نیازمند سازمانی چابک، آیندهنگر و برخوردار از نیروی انسانی توانمند و تعامل سازنده با بخش خصوصی و جامعه متخصصان کشور است.
سالروز تأسیس سازمان فناوری اطلاعات ایران را به همه مدیران، متخصصان و کارکنان این سازمان تبریک میگویم و از تلاشهای آنان در مسیر توسعه فناوری اطلاعات کشور قدردانی میکنم.
امیدوارم سازمان فناوری اطلاعات ایران در دوره پیش رو، با تکیه بر سرمایه انسانی خود و با ایفای نقشی مؤثرتر در حکمرانی فناوری و داده و راهبری زیستبومهای دیجیتال دولت، با تکیه بر ایرانبوم، زمینهساز تحقق دولت هوشمند و ارائه خدمات یکپارچه، هوشمند و باکیفیت به مردم باشد.