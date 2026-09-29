پوشش رسانهای کنگره ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی در قاب شبکه خاوران
مدیر اتاق خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی از اجرای عملیات رسانهای جامع برای پوشش کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید استان خبر داد و بر به کارگیری تمامی ظرفیتها برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
شهیدزاده مدیر اتاق خبر مرکز با اشاره به رویکرد تحولی معاونت خبر در انعکاس این رویداد بزرگ گفت: هدف ما در این جریان رسانهای، صرفاً پوشش خبری یک رویداد نبود؛ بلکه به دنبال ثبت و ضبط سیره شهدا به عنوان الگوهای ماندگار برای نسل جوان بودیم که در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نکردیم.
وی در تشریح جزئیات اقدامات انجام شده افزود: یکی از اولویتهای اصلی ما، حضور در عمق شهرستانها بود؛ بر همین اساس، دفاتر خبری ما در تمامی ۱۲ شهرستان استان با تولید گزارشهای فاخر، داستان زندگی و وصایای شهدای هر منطقه را روایت کردند تا این کنگره، انعکاسی از ارادت تمامی نقاط استان باشد.
مدیر اتاق خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی در ادامه به تولیدات ویژه دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، ۳ گزارش اختصاصی و محوری با هدف بازخوانی نقش کلیدی استان در دوران جنگ تحمیلی و تبیین رشادتهای رزمندگان اسلام تهیه و بر روی آنتن رفت که بازتاب بسیار مطلوبی میان مخاطبان داشت.
شهیدزاده همچنین با اشاره به بازتاب ملی فعالیتهای خبری مرکز خراسان جنوبی تصریح کرد: تیمهای خبری این معاونت با حضور مستمر در تمام اجلاسیههای کنگره، جریان اطلاعرسانی پیوستهای را ایجاد کردند. پخش زنده اجلاسیههای مختلف کنگره ملی از شبکه سراسری خبر ۱ و ۲ باعث شد جلوههایی از شور و ارادت مردم ولایتمدار خراسان جنوبی، نه تنها در سطح استان، بلکه به مخاطبان در سراسر کشور مخابره شود.
وی افزود: این حجم از تولیدات، حاصل همت و تلاش شبانهروزی خبرنگاران، تصویربرداران، تدوینگران و تمامی همکاران در اتاق خبر است که با نگاهی دغدغهمند، تلاش کردند نام و یاد شهدا را در حافظه تصویری استان و کشور ماندگار کنند.