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باکس شبانه «سریال باز» شبکه تماشا این هفته با پخش متوالی قسمتهای سریال «تحت نظر»، مخاطبان حرفهای و پیگیر سریالهای تلویزیونی را تا بامداد همراه خود میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، باکس «سریال باز» متناسب با سلیقه مخاطبان جدی و پیگیر سریالهای تلویزیونی، هر هفته بامداد روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح پخش میشود و بینندگان میتوانند در ایام تعطیل، چندین قسمت از یک سریال را بهصورت پیوسته تماشا کنند.
سریال «تحت نظر» به کارگردانی ماتیاس شوایگهوفر و برنهارد جسپر، پنج شنبه و جمعه ۹ و ۱۰ مهر ماه ساعت ۲۴ بامداد روانه آنتن میشود.
در خلاصه این سریال آمده است: بعد از یک حمله سایبری در محل کار که منجر به قطع برق در برلین میشود لوکاس فرانک متوجه میشود که دسترسیهای او در فضای سایبری هک شده و همه اطلاعات او و رمزهای عبورش توسط شخص دیگری کنترل میشود هکر تهدید میکند که لوکاس دستورات او را انجام دهد در غیر اینصورت او را ...
در این سریال بازیگرانی مانند ماتیاس شوایگهوفر، الکساندرا ماریا لارا، کاترین استریبک، آلکساندر یووانوویچ، تام بک، مایکل لندز، لویز بار، الکساندر رادسون، جسیکا شوارتس، دنیس لیونز، کارولین هرفورت، لوسی آرون، لوئیس هوفمان و… ایفای نقش کردهاند.
شبکه تماشا با احیای باکس «سریال باز»، فرصتی را برای علاقهمندان به تماشای پیوسته سریالهای جذاب و پرتعلیق فراهم کرده است. «تحت نظر» نیز با داستانی معمایی و جنایی و روایتی مبتنی بر یک حمله سایبری، این هفته مخاطبان را در جریان ماجرایی پرکشش قرار میدهد و میتواند تا پایان، آنها را با خود همراه کند.