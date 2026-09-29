معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان : محورهای آبادان – خرمشهر و خرمشهر – آبادان در نیمه نخست امسال بیشترین تردد خودرویی استان را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محسن حق‌نیا گفت: بر اساس داده‌های دریافتی از سامانه‌های ترددشمار برخط، در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۶۰ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۴۳۷ تردد در محورهای مواصلاتی خوزستان ثبت شده است.

وی افزود: از مجموع ترددهای ثبت‌شده، ۲۳ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۱۹۹ تردد مربوط به خودروهای سنگین بوده که نشان‌دهنده نقش مهم محورهای مواصلاتی خوزستان در جابه‌جایی کالا و فعالیت‌های حمل‌ونقلی است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: در این مدت، محور خرمشهر – آبادان با ثبت ۴ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۶۷۱ تردد، پرترددترین محور استان بوده است.

حق‌نیا بیان کرد: محور آبادان – خرمشهر با ۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۴۲۹ تردد و محور ماهشهر – بندر امام خمینی(ره) با ۴ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۶۶۳ تردد نیز در رتبه‌های بعدی پرترددترین محورهای استان قرار دارند.

وی گفت: در حال حاضر مدیریت و پایش ترافیک محورهای مواصلاتی خوزستان با استفاده از ۱۴۲ دستگاه ترددشمار، ۱۶۳ سامانه ثبت تخلف عبور و مرور و کنترل سرعت و ۵۷ سامانه نظارت تصویری انجام می‌شود.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان افزود: به منظور ارتقای ایمنی جاده‌ها و افزایش پوشش نظارتی، عملیات افزودن ۶ سامانه نظارت تصویری جدید در سطح جاده‌های استان در حال اجرا است.

حق‌نیا خاطرنشان کرد: همچنین تا پایان سال جاری، ۴۰ سامانه جدید ثبت تخلف سرعت در محورهای پرخطر و شریانی خوزستان نصب و راه‌اندازی خواهد شد.