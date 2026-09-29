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رئیس مجمع سلامت کشور بر لزوم مقابله با سگهای ولگرد با ورود دستگاههای مرتبط تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،رئیس مجمع سلامت کشور گفت: معضلی که در خصوص حیوان گزیدگی در کشور داریم شامل دو حوزه یکی در مورد سگهای بلاصاحب و دیگری در مورد حیوانات خانگی میشود.
رضوی با تاکید بر اینکه هر فردی که حیوان گزیدگی پیدا کند وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی موظفاند واکسن و سرم هاری را تزریق کنند و انجام دهند عنوان کرد: تهیه واکسن هزینه بالایی را به نظام سلامت تحمیل میکند.
وی بیان کرد: سازمان شهرداریها و دهیاریها با کمک سازمان دامپزشکی نگهداری و جمع آوری سگهای بلاصاحب و ولگرد را انجام میدهند که انتظار داریم این مراکز به درستی کار را انجام دهند و عقیم سازی و واکسیناسیون را به درستی انجام دهند.
رئیس مجمع سلامت کشور در ادامه خاطرنشان ساخت: آمار درستی از سگهای بلاصاحب در کشور نداریم و بین ۲ میلیون تا ۴ میلیون جمعیت این سگها تخمین زده میشود و به تدریج باید بتوانیم جمعیت این سگها را که اکوسیستم کشور را به لحاظ محیط زیست به هم زده است کنترل کنیم.