به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،رئیس مجمع سلامت کشور گفت: معضلی که در خصوص حیوان گزیدگی در کشور داریم شامل دو حوزه یکی در مورد سگ‌های بلاصاحب و دیگری در مورد حیوانات خانگی می‌شود.

رضوی با تاکید بر اینکه هر فردی که حیوان گزیدگی پیدا کند وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی موظف‌اند واکسن و سرم هاری را تزریق کنند و انجام دهند عنوان کرد: تهیه واکسن هزینه بالایی را به نظام سلامت تحمیل می‌کند.

وی بیان کرد: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با کمک سازمان دامپزشکی نگهداری و جمع آوری سگ‌های بلاصاحب و ولگرد را انجام می‌دهند که انتظار داریم این مراکز به درستی کار را انجام دهند و عقیم سازی و واکسیناسیون را به درستی انجام دهند.

رئیس مجمع سلامت کشور در ادامه خاطرنشان ساخت: آمار درستی از سگ‌های بلاصاحب در کشور نداریم و بین ۲ میلیون تا ۴ میلیون جمعیت این سگ‌ها تخمین زده می‌شود و به تدریج باید بتوانیم جمعیت این سگ‌ها را که اکوسیستم کشور را به لحاظ محیط زیست به هم زده است کنترل کنیم.