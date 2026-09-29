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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسانشمالی از فعالیت ۱۳۸ طرح در حوزه آب و فاضلاب استان خبر داد و گفت: اجرای این طرحها به ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امیرفاطمی در نشست خبری با اشاره به تخصیص هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان اعتبار به طرحهای آب و فاضلاب استان در سال ۱۴۰۵ افزود: احداث ۶ هزار مترمکعب مخزن آب شرب، تجهیز ۶ هزار حلقه آب شرب، حفر و تجهیز ۸ حلقه چاه، اجرای ۹ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب و ۱۵ کیلومتر شبکه آبرسانی از جمله طرحهای در دست اجراست.
وی با بیان اینکه آبرسانی به شهرهای سنخواست، اسفراین و درق و رفع تنشهای آبی این مناطق در دستور کار قرار دارد گفت: آبرسانی از ارکان به بجنورد و آبرسانی به ۱۴ روستای استان نیز از دیگر طرحهای این شرکت است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسانشمالی همچنین درباره تصفیهخانه فاضلاب بجنورد گفت: این طرح ۲۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن حدود یکونیم همت اعتبار نیاز است. عملیات تکمیلی فاز دوم تصفیهخانه نیز در حال پیگیری است و امیدواریم با برنامهریزیهای انجامشده، هرچه سریعتر به مدار بازگردد.