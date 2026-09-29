رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد از انجام ۵ هزار و ۵۶۲ عملیات آتش‌نشانی و نجات ۸۴۴ نفر در یک سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت ۳۳ نفر در حوادث آتش‌سوزی جان خود را از دست داده و ۲۴۳ نفر نیز مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، پاک سرشت، با اشاره به عملکرد یک‌ساله این سازمان گفت: از مجموع ۵ هزار و ۵۶۲ عملیات انجام‌شده، هزار و ۶۵۷ مورد مربوط به حریق و هزار و ۷۳۷ مورد مربوط به حوادث مختلف بوده است.



وی افزود: در جریان این حوادث، ۳۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۲۴۳ نفر، از جمله پنج آتش‌نشان، مصدوم شدند.



پاک سرشت با اشاره به فعالیت سامانه ۱۲۵ اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۱۱۵ هزار و ۱۲۸ تماس با این سامانه برقرار شده است که بخش قابل توجهی از آن را تماس‌های مزاحم تشکیل می‌دهد.



رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، تجهیز و نوسازی ناوگان و امکانات امدادی را از مهم‌ترین اقدامات این سازمان در چند سال گذشته عنوان کرد و گفت: خرید پنج دستگاه خودروی سبک، دو دستگاه خودروی نیمه‌سنگین، یک دستگاه تانکر آبرسانی سنگین، بازسازی یک خودروی سنگین و دو خودروی نیمه‌سنگین، خرید ۱۹۵ دست لباس حریق، تجهیزات امداد و نجات و یک دستگاه نردبان ۲۷ متری از جمله این اقدامات بوده است.



وی ارزش این تجهیزات و اقدامات را ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

به مناسبت روز آتش‌نشانی و ایمنی، از آتش نشانان استان با حضور جمعی از مسئولان استان تجلیل شد.