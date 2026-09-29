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برنامههای ششماهه دوم سال ۱۴۰۵ تدوین که پس از طرح و تصویب در شورای قرآنی استان، برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی و امنیتی استاندار در نشست کمیته اجرایی شورای قرآنی استان با اشاره به نقش قرآن در سبک زندگی و روابط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه گفت: برنامههای قرآنی سالانه استان در کمیته اجرایی شورای قرآنی تدوین و پس از تصویب در شورای قرآنی، برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود.
فتاح محمدی از شناسایی و فعالسازی خانههای قرآنی در محلات به عنوان یکی از برنامههای این کمیته نام برد و گفت: قرار است خانههای قرآنی هر محله، ماهانه یک برنامه مشترک قرآنی در مساجد برگزار کنند.
محمدی همچنین شناسایی استعدادهای قرآنی دانشآموزان، برگزاری دورههای آموزشی و ارتقای معارف قرآنی، برگزاری دورههای تربیت معلم قرآن در دستگاههای اجرایی و رصد و نظارت بر فعالیت مؤسسات قرآنی را از دیگر برنامههای پیشبینیشده عنوان کرد.
وی اظهارگفت: برگزاری نشست مشترک مؤسسات قرآنی و استفاده از آیات قرآن با موضوع سبک زندگی و رفتار اجتماعی در فضاهای عمومی از جمله پارکها و خیابانها نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار اضافه کرد: در پایان سال، همایش عمومی قرآنی با حضور بخشهای مختلف برگزار و از مجموعهها و افراد برتر در حوزه فعالیتهای قرآنی تجلیل خواهد شد.