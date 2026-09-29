استاندار کرمانشاه در عیادت از مصدومان حادثه‌ واژگونی اتوبوس در آزادراه ساوه به همدان، خواستار ارتقای زیرساخت‌های ایمنی این مسیر ملی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار کرمانشاه در عیادت از مصدومان بستری شده در دو مرکز درمانی ساوه، در جریان آخرین وضعیت آنها قرار گرفت و گفت: آزادراه تهران ساوه همدان یک مسیر ملی است و باید زیرساخت‌های ایمنی آن ارتقا یابد.

منوچهر حبیبی در عیادت از مجروحین حادثه‌ی واژگونی اتوبوس در آزادراه ساوه همدان افزود: این مسیر پر ترافیک غالب تردد‌های غرب کشور را پوشش می‌دهد و باید برای ارتقا ایمنی کاربران جاده‌ای با هم افزایی این موضوع را پیگیری نماییم.

او گفت: با وقوع این حادثه پیگیری‌های مناسبی توسط استاندار مرکزی و فرماندار شهرستان ساوه صورت گرفت که از سوی مردم استان قدردان هستم.

بامداد شنبه‌ هفته جاری یکدستگاه اتوبوس حامل مسافران استان کرمانشاه به مقصد تهران در کیلومتر ۲۷ آزادراه ساوه همدان واژگون شد که تاکنون ۱۲ نفر فوت کردند و ۲۲ نفر هم به مرکز درمانی منتقل شدند. ازین میان، ۸ نفر همچنان بستری هستند.