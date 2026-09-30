به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان خرامه گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، کاروان سلامت این جمعیت با همکاری اعضای داوطلب این شهرستان و شبکه بهداشت با هدف خدمت رسانی به مردم در روستای احمدآباد بخش مرکزی خرامه برپا شد.

حمیدرضا دیندارلو افزود: معاینه و داروی رایگان، تست فشار خون، قندخون و مشاوره از خدمات ارائه شده این کاروان پزشکی به مراجعین بود.

دیندارلو بیان کرد: همچنین به منظور ایجاد فضایی مناسب برای حضور خانواده‌ها، فضای دوستدار کودک نیز در محل خدمت رسانی این کاروان سلامت راه‌اندازی شد تا کودکان در محیطی ایمن و متناسب با گروه سنی خود از برنامه‌های آموزشی و سرگرمی بهره‌مند شوند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان خرامه در پایان گفت: هدف از اجرای این طرح در راستای رویکرد حمایتی و افزایش دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات سلامت بود.