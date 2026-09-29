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استاندار یزد با تبیین رویکرد جدید استان یزد، بر محوریت دانش، فناوری و تجمیع نخبگان برای تحقق طرح «یزد پایدار» تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بابایی در نشست ستاد نوفاد استان یزد با اشاره به راهاندازی مرکز تحقیقاتی «یزد دانش» در دانشگاه یزد، گذار از صنایع آلاینده و آببر به سمت اقتصاد دانشبنیان را کلید موفقیت و الگوی بودن یزد در سطح کشور دانست.
وی با تاکید بر اهمیت منابع انسانی، اعلام کرد که محور اصلی توسعه در این رویکرد، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فرهیخته استان است.
بابایی با اشاره به تاسیس مرکز تحقیقاتی «یزد دانش» در دانشگاه یزد، تاکید کرد که از این پس تمامی فعالیتهای توسعهای استان باید با پیوست دانشبنیان، علم و فناوری و نوآوری همراه باشد.
استاندار یزد در ادامه به ضرورت تغییر رویکرد از صنایع سنتی به سمت خلق ارزش افزوده بالا اشاره کرد و گفت: ما میخواهیم با بهکارگیری نخبگان و استفاده از فناوریهای نوین، از چالشهایی نظیر آلودگی محیطزیست و بحران کمآبی فاصله بگیریم. هدف ما تبدیل یزد به استانی غیرآلاینده و غیرآببر است تا از ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از بحرانهای محیطزیستی پیشگیری شود.
وی همچنین با اشاره به مسئله مهاجرت نخبگان افزود: با ایجاد بستری مناسب برای بهکارگیری چهرههای علمی و منابع انسانی غنی استان، مانع از مهاجرت متخصصان به خارج از استان میشویم و یزد را به الگویی سرآمد در مدیریت منابع و توسعه پایدار در ایران تبدیل خواهیم کرد.
در این نشست ضمن انعقاد تفاهمنامه برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری در حوزه دانشبنیان و فناوری، از پوستر «مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی» در یزد رونمایی شد.