بازتاب پیام رهبر معظم انقلاب در فضای مجازی

بعد از انتشار پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بمناسبت هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، کلیدواژه‌های قدرت اول جهان و ابرقدرت چهارم در فضای مجازی مورد بحث کاربران قرار گرفت.