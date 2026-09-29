امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بازتاب پیام رهبر معظم انقلاب در فضای مجازی

بعد از انتشار پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بمناسبت هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، کلیدواژه‌های قدرت اول جهان و ابرقدرت چهارم در فضای مجازی مورد بحث کاربران قرار گرفت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷- ۱۵:۴۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
کاسبان خون
کاسبان خون
۱۴۰۵-۰۷-۰۸
نشست مشترک کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی
نشست مشترک کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی
۱۴۰۵-۰۷-۰۶
روایت یک خبر از زبان گویای مردم در تجمعات شبانه
روایت یک خبر از زبان گویای مردم در تجمعات شبانه
۱۴۰۵-۰۷-۰۶
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
۱۴۰۵-۰۷-۰۷
خبرهای مرتبط

روز‌های آینده به‌مراتب شکوهمندتر از این روز‌ها خواهد بود

مردم سمنان : پیام رهبری روح تازه ای در کالبد ملت است

موج گفتگوهای کاربران فضای مجازی درباره جایگاه قدرت ایران پس از پیام رهبری

برچسب ها: پیام رهبری ، رهبر معظم انقلاب ، بازتاب خبری ، کاربران فضای مجازی
 