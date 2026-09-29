استاندار کرمانشاه امروز همزمان با روز آتش نشانی و ایمنی از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی آتش نشانان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، استاندار کرمانشاه امروز همزمان با روز آتش نشانی و ایمنی بر ضرورت تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز آتش‌نشانان تأکید کرد و گفت: تجهیزات آتش‌نشانی باید متناسب با شرایط و نوع حوادث به‌روز و تقویت شود، چرا که هر حادثه شرایط خاص خود را دارد و نمی‌توان برای همه حوادث از یک تجهیزات و روش واحد استفاده کرد.

وی با قدردانی از عملکرد آتش‌نشانان در حادثه اخیر شهرک صنعتی کرمانشاه گفت: در این حادثه با وجود حجم بالای آتش، حضور به‌موقع و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های آتش‌نشانی موجب شد آتش به واحد‌های اطراف سرایت نکند و از گسترش حادثه جلوگیری شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تجهیزات و امکانات به‌روز یکی از مهم‌ترین نیاز‌های آتش‌نشانی است افزود: اگر قرار است آتش‌نشان به حادثه‌ای در یک ساختمان ۱۰ یا ۱۲ طبقه اعزام شود، باید نردبان و تجهیزات متناسب با ارتفاع آن ساختمان را در اختیار داشته باشد و بنابراین لازم است از ظرفیت‌های مختلف برای تأمین و نوسازی تجهیزات آتش‌نشانی استفاده شود.

وی آموزش مستمر را از دیگر الزامات حرفه آتش‌نشانی عنوان کرد و افزود: در آتش‌نشانی هیچ دو حادثه‌ای کاملاً شبیه یکدیگر نیست و هر حادثه شرایط خاص خود را دارد.

حبیبی سرعت عمل را نیز یکی از مؤلفه‌های مهم در مدیریت حوادث دانست و افزود: وقتی نیرو‌های آتش‌نشانی در سریع‌ترین زمان ممکن به محل حادثه برسند، مدیریت حادثه نیز با سرعت بیشتری انجام می‌شود.



