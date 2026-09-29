به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیر اجرایی رویداد گردشگری دیجیتال استان گفت: این رویداد در راستای روز جهانی گردشگری و با محوریت شعار امسال، «گردشگری دیجیتال و هوش مصنوعی»، با همکاری پارک علم و فناوری استان و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شده است.

خلیلی افزود: در فرآیند اجرایی این رویداد، ۲۷ طرح به مرحله ارائه رسیده‌اند و ارائه طرح‌های استارتاپی با حضور داوران در پارک علم و فناوری استان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در نهایت ۱۰ طرح انتخاب خواهند شد و معرفی و تجلیل از طرح‌های برگزیده در مراسم اختتامیه انجام می‌شود.

دبیر اجرایی رویداد گردشگری دیجیتال استان گفت: این رویداد در سه بخش سخت‌افزار، نرم‌افزار و محتوا برگزار شده ودر هر سه بخش، طرح‌های منتخب معرفی خواهند شد.

معاون گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد هم با اشاره به اهمیت توسعه اقتصاد گردشگری پایدار گفت: نخستین گام در این زمینه با پایه‌گذاری اداره سرمایه‌گذاری برداشته شده است.