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رویداد گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد با محوریت گردشگری دیجیتال و هوش مصنوعی، با هدف حمایت از طرحهای نوآورانه در حوزه گردشگری در یاسوج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیر اجرایی رویداد گردشگری دیجیتال استان گفت: این رویداد در راستای روز جهانی گردشگری و با محوریت شعار امسال، «گردشگری دیجیتال و هوش مصنوعی»، با همکاری پارک علم و فناوری استان و ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شده است.
خلیلی افزود: در فرآیند اجرایی این رویداد، ۲۷ طرح به مرحله ارائه رسیدهاند و ارائه طرحهای استارتاپی با حضور داوران در پارک علم و فناوری استان انجام میشود.
وی ادامه داد: در نهایت ۱۰ طرح انتخاب خواهند شد و معرفی و تجلیل از طرحهای برگزیده در مراسم اختتامیه انجام میشود.
دبیر اجرایی رویداد گردشگری دیجیتال استان گفت: این رویداد در سه بخش سختافزار، نرمافزار و محتوا برگزار شده ودر هر سه بخش، طرحهای منتخب معرفی خواهند شد.
معاون گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد هم با اشاره به اهمیت توسعه اقتصاد گردشگری پایدار گفت: نخستین گام در این زمینه با پایهگذاری اداره سرمایهگذاری برداشته شده است.