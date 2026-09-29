سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: فرقی نمی‌کند در مرحله بعد با کدام تیم بازی کنیم، برای اینکه به فینال برسیم، باید دو برد دیگر کسب کنیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روبرتو پیاتزا پس از پیروزی سه بر دو شاگردانش مقابل اندونزی در آخرین دیدار مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی ناگویا، اظهار داشت: در مرحله اول وظیفه من این است که بتوانم به بازیکنان انگیزه دهم و از نظر روحی آنها را تهییج کنم. از یک طرف امروز خیلی خوشحالم، چون بازی که دو بر صفر عقب بودیم در پایان با نتیجه سه بر دو عوض کردیم و برنده شدیم. از طرف دیگر واقعا ناراحتم، چون باید از ست اول اینطور بازی می‌کردیم، نه اینکه بگذاریم دو ست از دستمان برود و از ست سوم خوب بازی کنیم.

وی افزود: این موضوع و اصل قضیه برمی گردد به احترام گذاشتن به تیم حریف. من خیلی ناراحت بودم و در طول بازی این ناراحتی را با خودم داشتم. باید یاد بگیریم که چطور از اول بازی کنیم. از قبل می‌دانستیم که شیوه بازی تیم اندونزی چطور است.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره صدرنشینی تیمش، گفت: الان تیم اول گروه شدیم. بعد از بردن ست چهارم هم مطمئن بودیم که تیم اول گروه هستیم، اما همیشه برد از باخت بهتر است و در نهایت برنده از زمین بیرون آمدیم.

پیاتزا درباره اینکه اندونزی امروز خیلی خوب بازی کرد یا ایران پایین‌تر از سطح انتظار بود؟ افزود: این سوال را نباید از من بپرسید. باید این را از بازیکنان بپرسید. من برنامه بازی را مثل دیروز آماده کردم و کادر من هم می‌تواند این را شهادت بدهد. بیشتر تمرکزم را روی تیم اندونزی گذاشتم. به بازیکنان هم گفتم این تیم می‌توانست حتی سه بر صفر تایلند را ببرد، اما بازی را باختند. برای من خیلی محترم بودند. هیچ‌وقت هیچ تیمی را دست کم نمی‌گیرم، حتی در بازی اولی که با قرقیزستان داشتیم.

وی درباره رویارویی در مرحله یک چهارم نهایی با یکی از تیم‌های چین یا کره جنوبی، گفت: برای من فرقی نمی‌کند با کدام تیم بازی کنیم. برای اینکه بتوانیم به فینال برسیم، باید یک چهارم نهایی و نیمه نهایی را ببریم. همیشه تمرکزم روی تیم خودم است، نه تیم حریف. همه چیز دست خودمان است.