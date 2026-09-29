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نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: مردم این استان و سراسر کشورمان آماده جانفشانی برای ایران هستند و در برابر دشمن خارجی عقبنشینی نخواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل امروز در رزمایش اقتدار جانفدایان آذربایجان افزود: مردم در دفاع از دین، ولایت و تمامیت ارضی کشور ایستادهاند و تن به ذلت نخواهند داد.
وی اظهار کرد: دشمنان به دنبال رهبر ما نگردند، حدود هزار و ۳۰۰ سال است که آقا و مولایمان مهدی موعود(عج) از چشمها غایب هستند، اما هر روز نام ایشان را میشنویم و ظهورشان را از خدای متعال میخواهیم و ایمانمان هرگز کم نشده است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز تا زمانی که مسائل امنیتی اقتضا کند، هرچقدر به روی چشمها نیاید، ایمان و اعتقاد ما به ایشان سر جای خود است و ما همواره جانفدا و سرباز ایشان هستیم و هر دستوری که بدهند، برای همه ما فصلالخطاب است.
نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: پیامهای ایشان سراسر حکمت، تقوا، محبت و عشق به مردم است و نشاندهنده درایت، شجاعت و سیاست کامل است.
حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل با اشاره به تحولات منطقه و تهدیدهای دشمنان اظهار کرد: اگر آمریکا باز هم ماجراجویی کند و اجازه ندهد اقتصاد ایران مسیر خود را طی کند، از شگفتانهها استفاده خواهد شد و همه ما حمایت صددرصدی خود را از همه نیروهای مسلح، بهویژه دریاداران اعلام میکنیم.
وی ادامه داد: پشت نیروهای مسلح ایستادهایم و آماده جانفشانی و جانفدایی هستیم. دشمن اگر یک بار دیگر اشتباه کند، انشاءالله بلایی که وعده داده شده است بر سر او خواهد آمد.
امام جمعه تبریز گفت: از همه مسئولان انتظار داریم تحت فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی امام سیدمجتبی خامنهای در کنار یکدیگر باشند و برای حل مشکلات مردم تلاش کنند تا رزمندگان در میدان و مردم در خیابان نیز از آنها پشتیبانی کرده و در برابر دشمن خارجی بایستند.
وی با تاکید بر اهمیت حفظ وحدت و تمامیت ارضی کشور در شرایط سخت امروز اظهار کرد: همه مردم ایران یکپارچگی ایران را میخواهند و اجازه تجزیه کشور را نمیدهند و بیش از ۳۰ میلیون جانفدا آماده هستند تا جان، مال و جوانان خود را برای پیروزی نهایی اسلام بر کفر تقدیم کنند.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به تجمعات پرشور شبانه و برگزاری برنامههایی همچون رزمایش جانفدایان گفت: این تجمعات و مراسمها را ساده نشمارید. آمریکاییها و صهیونیستها و همپیمانان آنها نیز به این موضوع اعتراف کردهاند که منتظر هستند تا مردم به خانههای خود بازگردند و دوباره جنگ را آغاز کنند.
وی افزود: تا زمانی که خطر از کشور دور شود، ما شبانه روز در خیابانها هستیم و حمایت خود را با وحدت و همدلی از رهبر و کشورمان اعلام میکنیم و در این میان وظیفه دولت تامین معیشت مردم و وظیفه سایر قوا حفظ امنیت مردم و مقابله با مفسدان است.
امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: مردم از همه قوا حمایت میکنند، اما شرط آن وحدت و اجتماع است و باید در کنار یکدیگر باشیم تا انشاءالله به زودی شاهد محو رژیم صهیونیستی و اخراج آمریکای تروریست از منطقه باشیم.