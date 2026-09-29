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نخستین درمانگاه شبانهروزی شهر قنوات با هدف ارتقای دسترسی شهروندان به خدمات درمانی و پاسخ به یکی از مطالبات دیرینه مردم این شهر، با حضور مسئولان استانی و محلی افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شهردار قنوات در آیین بهرهبرداری از این درمانگاه با اشاره به جمعیت ۳۳ هزار نفری شهر قنوات بر اساس آخرین آمار مرکز بهداشت، گفت: دسترسی به خدمات درمانی شبانهروزی یکی از نیازهای اساسی و مطالبات بهحق شهروندان بود که با حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی محقق شد.
فرهادلو افزود: مدیریت شهری قنوات از سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان که به ارتقای سطح سلامت و رفاه شهروندان منجر شود، حمایت میکند.
وی با اشاره به مشخصات این مرکز درمانی اظهار کرد: درمانگاه شبانهروزی قنوات در دو طبقه احداث شده و دارای داروخانه شبانهروزی، بخش مراقبتهای پرستاری و تزریقات است.
شهردار قنوات ادامه داد: در فاز نخست این درمانگاه که از امروز فعالیت خود را آغاز کرده، پزشک عمومی به صورت شبانهروزی برای ارائه خدمات اولیه درمانی به شهروندان حضور خواهد داشت.
فرهادلو همچنین از اجرای فاز دوم این مجموعه خبر داد و گفت: با هدف تکمیل خدمات درمانی، فاز دوم درمانگاه حداکثر تا یک ماه آینده به بهرهبرداری میرسد و پزشکان متخصص در رشتههای داخلی، اطفال و زنان در این مرکز مستقر خواهند شد.
وی ابراز امیدواری کرد با توسعه خدمات این درمانگاه، بخش قابل توجهی از مراجعات درمانی شهروندان قنوات به مراکز درمانی شهر قم کاهش یابد.