به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا سپهوند با اشاره به عملکرد وزارت نفت در شرایط جنگی با وجود فشار‌های موجود، افزود: عملکرد وزارت نفت در حوزه‌های تولید نفت و گاز، تأمین سوخت و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده مثبت ارزیابی می‌شود.

وی گفت: خوشبختانه بازسازی‌های تأسیسات نفتی در این چند ماه آغاز شده و بخشی از ظرفیت تولید با بهره‌گیری از ظرفیت دیگر پالایشگاه‌ها در حال احیاست و تولید از دیگر میدان‌ها نیز افزایش یافته است تا خلأ ایجادشده پر شود. همچنین، با نظارت کمیسیون انرژی، هماهنگی مناسبی میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو شکل گرفت و کاهش تولید بعلت حملات دشمن مدیریت شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: با توجه به تمهید‌های اندیشیده‌شده، ذخیره‌سازی سوخت مایع (گازوئیل و نفت کوره) در نیروگاه‌ها شرایط مناسبی دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پیش از آغاز فصل سرد، مقدار ذخیره‌سازی باز هم افزایش یابد که این موضوع پایداری شبکه برق کشور و تأمین سوخت صنایع را تا حدی تضمین می‌کند. هرچند برای عبور از زمستان به همراهی و صرفه‌جویی مردم در بخش انرژی نیز نیاز داریم.

سپهوند با تأکید بر نقش وزارت نفت در تأمین پایدار انرژی کشور گفت: خوشبختانه شرکت‌های پیمانکار عملیات بازسازی تأسیسات نفتی را مدت‌هاست که آغاز کرده‌اند و مشکل جدی در تولید انرژی کشور وجود ندارد. همچنین، اغلب پتروشیمی‌ها در حال فعالیت هستند و در حوزه تولید با مشکل خاصی روبه‌رو نیستند.

وی افزود: در شرایط خاصی قرار داریم و باید با مدیریت درست و مشابه تجربیات جهانی، این دوران را با موفقیت پشت‌سر بگذاریم. همه تلاش مجلس و دولت این است که در شرایط جنگ اقتصادی، کمترین فشار به مردم وارد و ثبات در تأمین انرژی کشور حفظ شود.