پخش زنده
امروز: -
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد وزارت نفت در تسریع بازسازی تأسیسات آسیبدیده گفت: با وجود آسیب به برخی فازهای پارس جنوبی اقدامهای مناسبی برای حفظ تولید انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا سپهوند با اشاره به عملکرد وزارت نفت در شرایط جنگی با وجود فشارهای موجود، افزود: عملکرد وزارت نفت در حوزههای تولید نفت و گاز، تأمین سوخت و بازسازی تأسیسات آسیبدیده مثبت ارزیابی میشود.
وی گفت: خوشبختانه بازسازیهای تأسیسات نفتی در این چند ماه آغاز شده و بخشی از ظرفیت تولید با بهرهگیری از ظرفیت دیگر پالایشگاهها در حال احیاست و تولید از دیگر میدانها نیز افزایش یافته است تا خلأ ایجادشده پر شود. همچنین، با نظارت کمیسیون انرژی، هماهنگی مناسبی میان وزارتخانههای نفت و نیرو شکل گرفت و کاهش تولید بعلت حملات دشمن مدیریت شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: با توجه به تمهیدهای اندیشیدهشده، ذخیرهسازی سوخت مایع (گازوئیل و نفت کوره) در نیروگاهها شرایط مناسبی دارد و پیشبینی میشود تا پیش از آغاز فصل سرد، مقدار ذخیرهسازی باز هم افزایش یابد که این موضوع پایداری شبکه برق کشور و تأمین سوخت صنایع را تا حدی تضمین میکند. هرچند برای عبور از زمستان به همراهی و صرفهجویی مردم در بخش انرژی نیز نیاز داریم.
سپهوند با تأکید بر نقش وزارت نفت در تأمین پایدار انرژی کشور گفت: خوشبختانه شرکتهای پیمانکار عملیات بازسازی تأسیسات نفتی را مدتهاست که آغاز کردهاند و مشکل جدی در تولید انرژی کشور وجود ندارد. همچنین، اغلب پتروشیمیها در حال فعالیت هستند و در حوزه تولید با مشکل خاصی روبهرو نیستند.
وی افزود: در شرایط خاصی قرار داریم و باید با مدیریت درست و مشابه تجربیات جهانی، این دوران را با موفقیت پشتسر بگذاریم. همه تلاش مجلس و دولت این است که در شرایط جنگ اقتصادی، کمترین فشار به مردم وارد و ثبات در تأمین انرژی کشور حفظ شود.