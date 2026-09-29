به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: اهالی فرهنگ (شامل هنرمندان هنر‌های تجسمی، نمایش شعرو موسیقی، خوشنویسان و.) اصحاب رسانه، کانون‌های مساجد، قاریان قرآن و اقلیت‌های دینی استان اصفهان برای حضور در اجتماع بزرگ مردمی با شعار (مردم اصفهانیم، جان فدای ایرانیم) آماده هستند.

سید مهدی سیدین نیا ادامه داد: اصحاب فرهنگ استان برای پوشش خبری گسترده این اجتماع حضور خواهند داشت و هنرمندان عروسک گردان نیز آماده اجرا ویژه برنامه‌هایی با موضوع ایران هستند.

وی گفت: همچنین کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد، شاعران، قاریان و خوشنویسان نیز برنامه‌هایی را برای اجرا در این اجتماع در صورت فراهم بودن شرایط تدارک دیده‌اند.

حدود ۵ هزار نفر عضو صندوق هنر استان اصفهان هستند.

رزمایش (جان‌فدایان اصفهان؛ نصف جهان) با شعار مردم اصفهانیم، جان‌فدای ایرانیم در روز پنجشنبه ۹ مهرماه از ساعت ۱۴ از میدان آزادی اصفهان آغاز و به سمت گلستان شهدا ادامه خواهد یافت.