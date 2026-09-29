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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه سامانه فواد با هدف دریافت، ثبت و رسیدگی سریع به شکایات و گزارشهای مردمی طراحی شده است، گفت: این سامانه رسیدگی به شکایات را به زیر ۳ ساعت میرساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد سید مسعود حسینی با بیان اینکه یکی از برنامههایی که دولت واقعاً برای آن اهمیت زیادی قائل است، ایجاد سامانه فواد ۱۲۸ است گفت: مردم برخی مواقع شکایاتی از مدیران داشتند مبنی بر اینکه چرا پاسخگوی درخواستهای ما نیستند، یا رفتار مناسبی با آنان نداشتهاند و یا درخواستهایشان زمانبر بوده است که ایجاد این سامانه این مشگلات را به حداقل رسانده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری افزود: این سامانه تمام دستگاههای اجرایی، فرمانداریها و استانداریها را در بر میگیرد و سازوکار آن به این صورت است که شهروندان با شمارهگیری ۱۲۸ پاسخ خود را دریافت میکنند و در صورت داشتن شکایت از هر مدیری، این شکایت در سامانه ثبت میشود.
سید مسعود حسینی افزود: سپس شکایت بهصورت روتینگ به سامانه مدیر مربوطه ارسال میشود و یک کاربر مشخص در هر دستگاه، روزانه سه ساعت فرصت دارد تا به این شکایت پاسخ دهد.
وی تصریح کرد: اگر مدیر بتواند از خود دفاع کند و دلیل قابل قبولی داشته باشید مثلاً عنوان کند که در مرخصی بوده، فردی را بهعنوان جانشین گذاشته یا مشکل خاصی داشته است دفاعیات وی پذیرفته میشود در غیر این صورت، طبق مقررات مربوط به تخلفات، به وی تذکر داده میشود و قطعاً کسانی که رفتار نامناسب داشته باشند و نخواهند از این رفتار دست بردارند یا مشکلات دیگری داشته باشند، برکنار خواهند شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در سطح کشور، گفت: در سطح کشور شاهد بودهایم که سه نفر به دلیل عدم انجام وظایف یا رفتار ناشایست با اربابرجوع برکنار شدند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری در خصوص وضعیت فعلی این سامانه، اظهار داشت: این سامانه اکنون در استان راهاندازی شده است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه فواد در دولت چهاردهم عملیاتی شده است، خاطرنشان کرد: آموزشهای لازم به دستگاههای اجرایی ارائه میشود و تیمهای آموزشی به فرمانداریها اعزام شدهاند.
حسینی با بیان اینکه مسئولان مربوطه در سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و با همراهی همکاران استانداری تا کنون با حضور در پنج فرمانداری آموزشهای لازم را به کاربران این سامانه ارائه دادهاند گفت: اکنون در استانداری نیز سامانه دایر شده، مسئول آن مشخص شده و در صورت وجود شکایت از این مجموعه، شکایت به سامانه ارجاع میشود.
وی با تاکید بر اینکه مسئول این سامانه در حوزه بازرسی استانداری بهصورت مستمر شکایتها را رصد میکنند، خاطرنشان کرد: شکایتها به مدیران ارجاع داده میشود و مدیران براساس زمانبندی مشخص موظف به پاسخگویی در مهلت مقرر هستند و اگر پاسخ ارائهشده برای مدیریت سامانه قانعکننده باشد، مشکلی وجود ندارد در غیر این صورت به مرکز جهت بررسی ارجاع داده میشود و با مدیر متخلف برخورد خواهد شد.
حسینی با اشاره به روند آموزش دستگاهها، عنوان کرد: مسئولان مربوطه در سازمان مدیریت و برنامهریزی استان به صورت دستگاه به دستگاه آموزشهای لازم را ارائه میدهد به طوریکه هماکنون ۹۸ دستگاه از ۱۲۸ دستگاه آموزش دیدهاند.