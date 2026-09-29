مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد از انجام ۲۵۶ مورد حادثه و امدادرسانی به ۴۲۳ نفر حادثه دیده در شش ماهه نخست امسال توسط نیرو‌های امدادی هلال احمر استان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عشقی اظهار داشت: ۲۵۶ عملیات امداد و نجات در شش ماه گذشته شامل: ۱۰۶ عملیات جاده‌ای، ۶ مورد خدمات حضوری، ۳۱ مورد گمشدگی و مفقودی، ۱۴ مورد خدمات مناسبتی و تجمعات انبوه، ۵ مورد فوریت‌های پزشکی، ۴ مورد حوادث اقلیمی، ۵ مورد حوادث جوی، ۲ مورد ریزش آوار و ۲۰ عملیات امداد و نجات کوهستان بوده است.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد افزود: طی این عملیات‌ها ۴۲۳ نفر دچار حادثه شدند. همچنین ۲۷ نفر فوتی که ۱۸ نفر توسط نیرو‌های هلال احمر با استفاده از ابزار و ست نجات رهاسازی شدند.



وی ادامه داد: به دنبال این عملیات ۲۰۹ نفر مصدوم شدند که ۱۰ نفر یصورت سرپایی درمان و ۳۷ نفر توسط آمبولانس هلال احمر به نزدیک‌ترین مرکز درمانی انتقال داده شدند.





خدمات رسانی ۳۵۶ تیم به حادثه دیدگان



عشقی افزود: ۱۴۲۹ نفر روز از نجاتگران و امدادگران جمعیت هلال احمر استان در قالب ۳۵۶ تیم به همراه ۱۵۶ دستگاه روز آمبولانس، ۶۶ دستگاه روز خودرو نجات، ۶۴ دستگاه روز خودرو کمک دار در عملیات‌های امدادی حضور یافتند.



وی خاطرنشان کرد: کلیه پایگاه‌ها در تمام شعب هلال احمر استان آمادگی کامل جهت اسکان اضطراری در راه ماندگان را در محور‌های مواصلاتی استان دارند و شماره ۱۱۲نیز به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به هموطنان در سطح استان خواهد بود.



شایان ذکر است این گزارش ارائه شده از تاریخ ۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ لغایت ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ می‌باشد.