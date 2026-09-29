به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان آباده گفت: کاروان سلامت به مناسبت هفته دفاع مقدس به مدت سه روز خدمات تخصصی پزشکی به مردم روستای حشمتیه و کارگران کارخانه کاشی این شهرستان ارائه کرد.

علی سعادتمند افزود: این کاروان پزشکی با هدف ارائه خدمات تخصصی و درمانی به مردم روستای حشمتیه با تخصص های کلیه و مجاری ادراری، زنان و زایمان، روانشناسی، جراحی عمومی، مشاوره سلامت، سونوگرافی، بینایی‌سنجی و داخلی به مراجعین خدمت‌رسانی کرد.

او ادامه داد: همچنین شش دندانپزشک به مدت دو روز در روستای حشمتیه آباده و یک روز در کارخانه کاشی این شهرستان به مراجعین خدمات داندانپزشکی ارائه کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان آباده گفت: این کاروان سلامت، ۴ هزار و ۲۳۶ خدمت تخصصی پزشکی و درمانی با هدف تسهیل دسترسی مردم مناطق روستایی به خدمات تخصصی و درمانی در آباده ارائه کرد.