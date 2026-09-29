استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به رتبه نخست استان در تولید سیب و ثبت سیب ارومیه در سازمان جهانی مالکیت فکری؛ باید تکمیل زنجیره تولید، تجاری سازی و تسهیل صادرات سیب به اولویت نخست استان تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امروز در همایش روز ملی سیب با تأکید بر اینکه موضوع سیب باید در اولویت قرار گیرد، اظهار داشت: آذربایجان‌غربی رتبه اول تولید سیب کشور را با فاصله زیاد دارد و سیب ارومیه در سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) ثبت شده است؛ این یک سرمایه ملی است و باید با کار فرهنگی و رسانه‌ای این برند را تقویت کنیم.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی تشکل‌ها و بخش خصوصی برای حل مشکلات صادرات سیب افزود: باید با همت جمعی و بدون منافع شخصی، زنجیره تولید، برندسازی و صادرات سیب را تکمیل کنیم. در جلسات مشترک با سردخانه‌داران، کارخانه‌داران و تشکل‌ها باید به راهکار‌های عملی برسیم و بنده شخصاً در این جلسات حضور خواهم یافت.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل دریایی به هندوستان و سایر مقاصد صادراتی تصریح کرد: بخش خصوصی چندین واریانت برای حل این مشکل ارائه کرده است، اما دولت و وزارت جهاد کشاورزی نیز باید وارد میدان شوند. در سفر اخیر به ترکیه، مدارکی از مجوز ترکیه برای واردات محصولات کشاورزی و صنعتی از چهار استان همسایه دریافت کردیم که این فرصت مهمی برای صادرات محصولات کشاورزی است.

رحمانی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های اوراسیا و تخفیف‌های تعرفه‌ای خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی باید محور پیگیری این فرصت‌ها باشد و بنده نیز مسئولیت اجرا را به اتاق محول می‌کنم. پارسال با کشور‌های فیلیپین، ویتنام و عمان تفاهم‌نامه‌هایی امضا کردیم و در سایت‌های رسمی آنها مجوز واردات سیب ایرانی ثبت شده است.

وی با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی کشت و نوین‌سازی شیوه‌های آبیاری گفت: در بازدید از طرح‌های کشاورزی، کشاورزان گزارش دادند که مصرف آب تا یک‌دهم کاهش یافته و بازدهی محصول دو برابر شده است. این الگو‌ها باید از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها ترویج شود و وزارت جهاد کشاورزی باید با جدیت بیشتری در حوزه ترویج وارد شود.

استاندار آذربایجان‌غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه اظهار داشت: دریاچه چیزی نیست که ما بتوانیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم؛ چرا که زندگی حال و به‌ویژه آینده نزدیک به ده میلیون نفر به شرایط آن وابسته است. امسال با عنایت الهی وضعیت دریاچه بهتر شده و هم‌اکنون ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون مترمکعب آب در دریاچه موجود است، در حالی که پارسال در همین روز این عدد ۲۸۰ میلیون مترمکعب بود.

وی با اشاره به افزایش ۵۳ درصدی میانگین بارش در حوزه دریاچه تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد مصرف آب در حوزه دریاچه مربوط به بخش کشاورزی است و سیاست ما احیای دریاچه با همه ابزار‌ها از جمله کاهش مصرف است. در همین راستا با همکاری دانشگاه ارومیه برنامه‌های کاهش مصرف آب در سطح ده هزار هکتار و قرارداد با کشاورزان برای ۳۸۴ هکتار در سال جاری منعقد شده است.

رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: اگر ما در استان برای سیب جدی نباشیم، نمی‌توان انتظار داشت دیگران این حساسیت را داشته باشند. همه باید با هم و بدون منافع شخصی، برای احیای دریاچه ارومیه و توسعه صادرات سیب تلاش کنیم.