وعده ما ۹ مهرماه، میدان آزادی اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی رزمایش (جان‌فدایان اصفهان؛ نصف جهان) با اشاره به آمار اعلام‌شده از سوی برگزارکنندگان پویش جان‌فدا گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، بیش از ۳۰ میلیون نفر در سراسر کشور در این پویش ثبت‌نام کرده‌اند و شمار ثبت‌نام‌کنندگان در استان نیز از یک میلیون نفر فراتر رفته است.

محمد صافی افزود: پس از ثبت‌نام گسترده مردم در این پویش، برگزاری رزمایش با هدف به نمایش گذاشتن همبستگی و آمادگی اقشار مختلف جامعه با شعار (مردم اصفهانیم، جان‌فدای ایرانیم) در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: خانواده‌های شهدا، هیئت‌های مذهبی، رده‌های مختلف بسیج، ورزشکاران، پزشکان، هنرمندان، اصناف، استادان حوزه و دانشگاه، تشکل‌های مردمی، پیروان ادیان الهی و سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله گروه‌هایی هستند که در این اجتماع حضور خواهند داشت.

محمد صافی از جمله اهداف اعلام‌شده این برنامه را دادخواهی و انتقام خون رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی رمضان، اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، پشتیبانی از نیرو‌های مسلح و حمایت از مسئولان کشور دانست و

از اقشار مختلف مردم درخواست کرد: تصاویر شهدا، پرچم جمهوری اسلامی ایران، پرچم‌های مزین به نام ائمه اطهار (ع) و پیشانی‌بند‌های فرهنگی و مذهبی را در این اجتماع به همراه خود داشته باشند.

سخنگوی رزمایش (جان‌فدایان اصفهان؛ نصف جهان) با دعوت از مردم اصفهان برای حضور در این برنامه گفت: برای تسهیل رفت‌وآمد شرکت‌کنندگان، خدمات مترو و اتوبوس در مسیر‌های منتهی به میدان آزادی در نظر گرفته شده است.

محمد صافی با بیان اینکه تدابیر ترافیکی هم‌زمان با برگزاری رزمایش به صورت دقیق به همت راهور از رسانه‌ها اعلام خواهد شد، ادامه داد: بر اساس اطلاع‌رسانی‌ها، خیابان‌های منتهی به میدان آزادی و سعادت‌آباد با محدودیت تردد مواجه خواهند شد، ازاین‌رو، شهروندان لازم است هنگام برنامه‌ریزی برای رفت‌وآمد، این موضوع را مدنظر قرار دهند.

وی از برگزاری برنامه‌های مشابه در دیگر شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها متناسب با شرایط، ظرفیت‌ها و اقتضائات هر شهرستان برنامه‌ریزی و جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رزمایش (جان‌فدایان اصفهان؛ نصف جهان) با شعار مردم اصفهانیم، جان‌فدای ایرانیم در روز پنجشنبه ۹ مهرماه از ساعت ۱۴ از میدان آزادی اصفهان آغاز و به سمت گلستان شهدا ادامه خواهد یافت.