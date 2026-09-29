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جلسه سه شنبه نظارتی مجلس

نمایندگان مجلس در جلسه سه شنبه نظارتی با حضور وزیران راه و شهرسازی، اقتصاد و صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن و حمایت از کسب و کار‌های آسیب ددیده از دو جنگ تحمیلی اخیر را بررسی کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷- ۱۵:۲۴
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برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان مجلس ، رئیس مجلس شورای اسلامی
 