جلسه سه شنبه نظارتی مجلس

نمایندگان مجلس در جلسه سه شنبه نظارتی با حضور وزیران راه و شهرسازی، اقتصاد و صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن و حمایت از کسب و کار‌های آسیب ددیده از دو جنگ تحمیلی اخیر را بررسی کردند.