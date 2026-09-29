به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، طاهر رستمی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان‌شمالی در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های فرماندار پیشین اسفراین، گفت: مسئولیت در نظام اداری فرصتی برای خدمت به مردم و پیگیری مسائل و مطالبات آنان است و مدیران باید از این فرصت برای گره‌گشایی از امور مردم استفاده کنند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان افزود: فرمانداری باید محور انسجام، هماهنگی و پیگیری مسائل شهرستان باشد و دستگاه‌های اجرایی نیز با هم‌افزایی و همکاری، زمینه تسریع در حل مشکلات و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای این شهرستان را فراهم کنند.

در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های بدری، فرماندار پیشین اسفراین، آیتی به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.