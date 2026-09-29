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رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از مسئولیت این سازمان برای هماهنگی ۲۰ طرح بزرگ کشور خبر داد و گفت: میدان نفتی آزادگان یکی از طرحهای مگاپروژه «بیست» که توسعه آن از چهار ماه گذشته آغاز شده است.
مهدی حیدری رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در گفتگو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، گفت: سازمان سرمایهگذاری در ساختار جدیدی که فعالیت خود را آغاز کرده، مسئولیت هماهنگی پروژههای مهم و بزرگ کشور را بر عهده گرفته است. طرحی در وزارت اقتصاد در این زمینه تعریف شده و مسئولیت هماهنگی ۲۰ طرح بزرگ کشور به سازمان سرمایهگذاری واگذار شده است.
حیدری با اشاره به میدان نفتی آزادگان به عنوان یکی از این طرحها گفت: میدان نفتی آزادگان که بزرگترین میدان نفتی کشور است، یکی از این طرحها بوده که توسعه آن از چهار ماه گذشته آغاز شده و اتفاقات خیلی خوبی در این پروژه افتاده و پیشرفت قابل ملاحظهای نیز داشته است.
رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: در حوزههای مختلف از جمله میادین نفت و گاز، پروژههای حوزه لجستیک، نیروگاههای خورشیدی، پروژههای حوزه ICT و پروژههای دیگر نیز همکاران ما پیگیر اجرای آنها هستند.
وی درباره دیپلماسی اقتصادی نیز گفت: با توجه به فضای حاکم بر کشور، در وزارت اقتصاد برنامههای زیادی در این حوزه تدوین شده و حضور مؤثرتر در این پروژهها در دستور کار قرار دارد.