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همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، آیین برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران با حضور جمعی از استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه یزد برگزار شد؛ آیینی که با اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و حماسی، بر پاسداشت نمادهای ملی و تقویت وحدت و همبستگی تأکید داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه یزد گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، پرچم جمهوری اسلامی ایران در مراسمی با حضور استادان، دانشجویان و کارکنان در دانشگاه یزد به اهتزاز درآمد.
شیشه بری افزود: در این مراسم، همزمان با برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران، برنامههای مختلف فرهنگی، هنری و حماسی نیز اجرا شد و شرکتکنندگان بر اهمیت پاسداری از نمادهای ملی و وحدتبخش کشور تأکید کردند.
وی افزود: یکی از بخشهای این آیین، اجرای سنت احترام به پرچم ملی و سپردن پرچم از استادان پیشکسوت به استادان جدید بود؛ اقدامی نمادین که در فضای علمی و دانشگاهی، بر پیوند میان دانش، هویت ملی و میهندوستی تأکید داشت.