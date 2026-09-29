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فرماندار سرخس گفت: بیش از ۹۳ میلیارد تومان اعتبار از محل عوارض سبز صنایع نفتی و گازی به حساب شهرداریها و دهیاریهای این شهرستان واریز می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مجید بیکی با اشاره به موقعیت راهبردی و زیرساختهای عظیم انرژی در منطقه گفت: شهرستان سرخس بهعنوان کانون اصلی صنایع بزرگ بالادستی و استقرار مجتمعهای راهبردی نظیر پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد خانگیران، سهم قابلتوجهی در تولید و توزیع انرژی در شرق کشور دارد.
او با تبیین مبانی قانونی این تخصیص تصریح کرد: مطابق مواد ۲۷ و ۴۰ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، این عوارض پس از تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و وصول توسط سازمان امور مالیاتی، باید بهطور مستقیم و اولویتدار به شهرستان مورد نظر تخصیص یابد؛ بر همین اساس و با پیگیری مستمر فرمانداری و مساعدت مدیرکل حفاظت محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان و مدیرعامل پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد، پرونده عوارض زیستمحیطی این تأسیسات نهایی شد و این اعتبار کلان بهصورت صددرصدی به حوزه سرزمینی شهرستان سرخس تعلق گرفت.
فرماندار سرخس در خصوص جزئیات تسهیم این اعتبار گفت: از مجموع ۹۳ میلیارد تومان واریز شده، بیش از ۳۹ میلیارد تومان به حساب شهرداری سرخس، یک میلیارد تومان به حساب شهرداری مزداوند و بیش از ۵۲ میلیارد تومان به حساب دهیاریهای سرخس واریز شده است تا بر اساس ضوابط جمعیتی در مناطق شهری و روستایی هزینه شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر نحوه هزینهکرد این منابع خاطرنشان کرد: برابر نص صریح قانون، این مبالغ ماهیت صرفاً زیستمحیطی دارند و مدیریت شهری و روستایی موظفاند این اعتبارات را منحصراً در مسیر ارتقای سلامت عمومی، توسعه کمربند سبز و جنگلکاری، کنترل گرد و غبار، احداث و بهسازی بوستانها و پروژههای پایش و کاهش آلودگی هوا هزینه کنند.