به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: پرونده ساعت مچی قاچاق در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز آستارا رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک معتبر، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای قاچاق متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۲۹۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی در هنگام گشت زنی ساعت مچی قاچاق را از خودرو پژو در حال حمل کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.