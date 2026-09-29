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یک سال پس از حادثه اتوبوس دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه در محور سمنان ـ سرخه، خانوادههای جانباختگان و دانشجویان آسیبدیده همچنان تعیین تکلیف روند رسیدگی قضایی، ادامه درمان مصدومان و روشن شدن وضعیت مسئولان مرتبط با این حادثه را مطالبه می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه هشتم مهر سال گذشته در محور سمنان ـ سرخه با یک دستگاه تریلی متوقف در حاشیه جاده برخورد کرد؛ حادثهای که در جریان آن سه دانشجو جان باختند و ۱۲ نفر دیگر مصدوم شدند.
برخی دانشجویان مصدوم این حادثه علاوه بر آسیبهای جسمی، با تبعات روحی و روانی ناشی از حادثه نیز مواجه شدند و خانوادههای جانباختگان و مصدومان از همان روزهای نخست، پیگیر وعده مسئولان برای رسیدگی به ابعاد مختلف حادثه بودند.
با گذشت یک سال، خانوادههای جانباختگان و دانشجویان آسیبدیده میگویند همچنان پرسشهایی درباره روند رسیدگی قضایی، ادامه درمان و نحوه برخورد با عوامل و مسئولان مرتبط با حادثه باقی مانده است.
یکی از مطالبات مطرحشده، برگزاری جلسه رسمی دادگاه با حضور خانوادهها و اطلاعرسانی درباره روند رسیدگی به پرونده است.
خانوادهها همچنین اعلام کردهاند پرداخت هزینههای ادامه درمان مصدومان از اسفند سال ۱۴۰۴ متوقف شده و خواستار تعیین تکلیف این موضوع هستند.
در روزهای پس از حادثه، مسئولان استانی از بررسی قصور احتمالی و برخورد با مسئولان مرتبط خبر داده بودند و در ادامه سه نفر از مسئولان دانشگاه از مسئولیتهای خود کنار گذاشته شدند.
بر اساس توضیحات ارائهشده، این افراد دیگر مسئولیت مدیریتی در دانشگاه ندارند؛ با این حال، یکی از آنان که عضو هیئت علمی دانشگاه است به فعالیت علمی خود ادامه میدهد و دو نفر دیگر نیز به عنوان کارمند در بخشهای اداری دانشگاه مشغول به کار هستند.
مسئولان اعلام کردهاند بررسیهای سازمان بازرسی انجام شده و پرونده مربوط به قصور اداری افراد به تهران ارسال و از طریق هیئت تخلفات اداری درباره آن رأی صادر شده است.
در بخش دیگری از پیگیریهای انجامشده، شماری از دانشجویان آسیبدیده که درخواست انتقال به دانشگاههای محل سکونت خود را داشتند، با دستور وزارت بهداشت به دانشگاههای شهرهای محل زندگی منتقل شدند و بنا بر اعلام مسئولان، تنها یک مورد باقی مانده که پیگیری برای انجام آن ادامه دارد.
در خصوص پرداخت دیه نیز مسئولان اعلام کردهاند ۵۰ درصد دیه به مصدومان پرداخت شده و بخش باقیمانده پس از طی روند قانونی و تعیین میزان دیه بر اساس نظر پزشکی قانونی و رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.
بر اساس اعلام مسئولان، تعیین طول درمان مصدومان از سوی پزشکی قانونی و ارسال مستندات به مرجع قضایی، مبنای تعیین میزان دیه و صدور رأی خواهد بود.
در بررسی ابعاد فنی حادثه نیز اعلام شده است راننده اتوبوس به علت بیتوجهی به جلو ۵۰ درصد و راننده تریلی به علت توقف در محل نامناسب ۵۰ درصد مقصر شناخته شدهاند.
همچنین استفاده از اتوبوس درونشهری در مسیر برونشهری از دیگر موارد مطرحشده در بررسی حادثه اعلام شده و این موضوع نیز در پرونده منعکس شده است.
با گذشت یک سال از این حادثه، خانوادههای جانباختگان و دانشجویان آسیبدیده خواستار پاسخ روشن مسئولان درباره آخرین وضعیت پرونده قضایی، ادامه روند درمان، پرداخت مطالبات قانونی و تعیین تکلیف نهایی مسئولیت عوامل مرتبط با حادثه هستند.
اکنون مطالبه اصلی خانوادهها، اطلاعرسانی شفاف درباره روند رسیدگی و پیگیری پرونده تا صدور رأی نهایی مراجع قضایی است.