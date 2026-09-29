مدیر بحران فرمانداری اهواز پدیده «ال‌نینو» را عاملی تاثیرگذار بر تغییر الگو‌های آب‌وهوایی دانست و خاطرنشان کرد نوسانات دمایی و تغییر در میزان بارش‌ها می‌تواند بخش کشاورزی را با چالش‌های جدی مواجه کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امرالله کاظمی بیان کرد: برای کشاورزی که سرمایه خود را با هزینه‌های سنگین و انتظار طولانی‌مدت به دست می‌آورد یک حادثه طبیعی نظیر سیل، تگرگ یا سرمازدگی تنها یک ضرر اقتصادی نیست بلکه تهدیدی جدی برای معیشت خانواده‌های روستایی و استمرار تولید در منطقه محسوب می‌شود.

مدیر بحران فرمانداری اهواز بیمه محصولات کشاورزی را یکی از اصلی‌ترین سازوکار‌های قانونی برای حمایت از بهره‌برداران معرفی کرد و ادامه داد: از ظرفیت بیمه محصولات کشاورزی در شهرستان اهواز به خوبی استفاده نشده به همین دلیل خواستار همکاری نزدیک‌تر دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آسیب‌های اقتصادی به کشاورزان هستیم.

وی تاکید کرد: بیمه نوعی سرمایه‌گذاری برای حفظ سرمایه تولید است و کشاورزی که محصول خود را بیمه می‌کند، در واقع بخشی از ریسک فعالیت خود را مدیریت کرده و در صورت وقوع حوادث، امکان بازگشت سریع به چرخه تولید را خواهد داشت.

کاظمی با ارایه آماری از وضعیت پوشش بیمه‌ای در اهواز بر وجود ظرفیت‌های توسعه‌نیافته در این بخش اشاره نمود و گفت: در حالی که ظرفیت در نظر گرفته شده توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی برای شهرستان اهواز حدود ۱۴ هزار هکتار است تاکنون تنها نزدیک به سه هزار هکتار تحت پوشش قرار گرفته است، این شکاف نشان‌دهنده فرصت بسیار بزرگی برای افزایش پوشش بیمه‌ای است که باید با تداوم آموزش و اطلاع‌رسانی، به واقعیت تبدیل شود.

وی با یادآوری پیامد‌های سنگین خسارت سیل سال ۱۳۹۸ خواستار جدی‌تر گرفتن اقدامات پیشگیرانه با توجه به پیش بینی فعالیت پدیده ال نینو در استان شد و عنوان کرد: مدیریت سازمان جهاد کشاورزی برای جلوگیری از وارد شدن خسارت جدی به کشاورزان در صورت وقوع سیلاب بسیار حیاتی است.

کاظمی افزود: برای توسعه پوشش بیمه محصولات کشاورزی در اهواز و استان نیازمند حضور میدانی، گفت‌و‌گو با بهره‌برداران و ایجاد ارتباط موثر بین کشاورزان و شبکه بیمه است.

مدیر بحران فرمانداری اهواز با اشاره به نقش حیاتی مدیریت ریسک در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: اگرچه مسئولان وظیفه آموزش، اطلاع‌رسانی و تسهیل دسترسی به خدمات را بر عهده دارند، اما تصمیم نهایی برای کاهش ریسک تولید بر عهده خود کشاورزان است.

وی اظهار کرد: انتظار پرداخت خسارت از منابع عمومی نه از نظر اقتصادی پایدار است و نه می‌تواند جایگزین مدیریت پیشگیرانه شود، در این مسیر، بیمه کردن محصولات یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های مقابله با خسارت است.

مدیر بحران فرمانداری اهواز عنوان کرد: در کنار بیمه، کشاورزان باید توصیه‌های فنی نظیر تنظیم دقیق زمان کشت و برداشت، توجه جدی به هشدار‌های هواشناسی، بهبود شرایط زهکشی، حفاظت از خاک و مقاوم‌سازی امکانات کشاورزی را به عنوان الزامات اصلی جدی بگیرند.