مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری اصفهان در مراسم تجلیل از آتش‌نشانان اصفهانی از جذب ۴۰۴ نیروی جدید و تأمین ده‌ها دستگاه خودروی آتش‌نشانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسعود منتظری در این مراسم گفت: تقویت نیروی انسانی و نوسازی تجهیزات از عوامل افزایش توان امدادرسانی و کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث است.

وی افزود: ۱۶ دستگاه خودروی آتش‌نشانی به صورت رایگان از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به استان اختصاص یافته که ارزش هر دستگاه ۲۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: ۴۴ دستگاه خودروی آتش‌نشانی نیز با مشارکت شهرداری‌ها و با اعتبار مجموع ۱۷۳ میلیارد تومان تأمین شده و ۳۷ ست امداد و نجات نیز به صورت مشارکتی، هر کدام به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، تهیه شده است.

همچنین همزمان با ۷ مهر روز آتش نشانی در آیینی نیرو‌های آتش نشانی شهرداری دولت آباد به همراه جمعی از فرماندهان و مسئولان برخوار، مزار شهدای گمنام شهر دولت آباد را غبار رووبی و عطر افشانی کردند و رژه خودروی ماشین آلات سنگین و سبک آتش نشانی در شهر دولت آباد برگزار شد.