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مجتمع فرهنگی هنری باقرشهر در شهرستان ری با حضور مسئولان استانی و محلی افتتاح شد؛ این مجموعه با برخورداری از سالن آمفیتئاتر و فضاهای آموزشی و هنری، برای توسعه فعالیتهای فرهنگی منطقه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، گفت: این مجتمع با اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد تومان و زیربنای هزار و ۳۶۰ مترمربع احداث شده است.
وی افزود: سالن آمفیتئاتر ۱۲۰ نفره، فضاهای گریم و آموزش موسیقی از بخشهای این مجموعه فرهنگی هنری است.
مجتمع فرهنگی هنری باقرشهر امروز با حضور استاندار تهران و جمعی از مسئولان استانی و محلی افتتاح شد.