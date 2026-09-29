تصادف پژو پارس و تویوتا در خمینی شهر یک فوتی و سه مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی‌شهر گفت: صبح امروز در پی اعلام یکی از شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر برخورد دو دستگاه خودرو پژو پارس و تویوتا کمری در محور شاهین شهر به خمینی شهر، آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند.

حجت‌الله کارگران افزود: در این حادثه یک مرد ۶۰ ساله بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت و سه مرد حدود ۶۰، ۳۵ و ۳۴ ساله نیز تحویل عوامل اورژانس شدند.

کارشناسان پلیس در حال بررسی علت این حادثه هستند.