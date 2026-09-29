به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ تورج دهقانی گفت: با تکمیل حفاری و راه‌اندازی دوازدهمین چاه موقعیت SPD ۱۱ B، ظرفیت تولید گاز از این بخش مرزی میدان مشترک پارس جنوبی به یک میلیارد فوت‌مکعب، معادل حدود ۲۸ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

وی افزود: با پایان موفق عملیات حفاری، تکمیل و مشبک‌کاری چاه دوازدهم موقعیت SPD ۱۱ B، ظرفیت اسمی تولید این سکو به یک میلیارد فوت‌مکعب گاز در روز افزایش یافت و به این ترتیب، بخش نخست برنامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ظرفیت نهایی خود دست پیدا کرد.

دهقانی دستیابی به این سطح از تولید را نقطه‌ای تعیین‌کننده در مسیر توسعه آخرین فاز مرزی پارس جنوبی دانست و گفت: افزایش ظرفیت برداشت از فاز ۱۱، به‌واسطه موقعیت ویژه این فاز در نوار مرزی میدان مشترک بخشی از راهبرد شرکت نفت و گاز پارس برای صیانت از سهم ایران در برداشت از مخزن مشترک و توسعه حداکثری ظرفیت‌های تولیدی میدان به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به روند مرحله‌ای افزایش تولید از موقعیت SPD ۱۱ B بیان کرد: توسعه این بخش در دولت چهاردهم و طی دو سال گذشته با شتاب قابل توجهی دنبال شده و با ورود پی‌درپی چاه‌های جدید به مدار، ظرفیت تولید سکو به‌تدریج افزایش یافته است و اکنون با تکمیل چاه دوازدهم، این موقعیت به ظرفیت اسمی یک میلیارد فوت‌مکعب در روز رسیده که معادل حدود ۲۸ میلیون مترمکعب گاز غنی در شبانه‌روز است.

دهقانی با بیان اینکه فاز ۱۱ یکی از راهبردی‌ترین و آخرین فاز توسعه‌ای میدان مشترک پارس جنوبی به شمار می‌رود، گفت: توسعه این فاز پس از سال‌ها فراز و فرود، اکنون به یک جریان مستمر عملیاتی تبدیل شده است و در شرایطی که حفظ و افزایش ظرفیت تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی یکی از اولویت‌های اصلی صنعت نفت کشور است، تکمیل این بخش از فاز ۱۱ و توسعه جبهه‌های جدید حفاری، نقشی مستقیم در تقویت ظرفیت تأمین پایدار گاز کشور و صیانت از منافع ایران در این مخزن مشترک دارد.

فاز ۱۱ پارس جنوبی، به‌عنوان آخرین فاز توسعه‌ای بزرگ‌ترین میدان گازی جهان، یکی از مهم‌ترین طرح‌های راهبردی صنعت نفت ایران به شمار می‌رود که افزون‌بر اهمیت اقتصادی، به دلیل قرارگرفتن در مرزی‌ترین بخش میدان مشترک پارس جنوبی، نقشی تعیین‌کننده در صیانت از منافع ملی و افزایش سهم ایران از برداشت این مخزن مشترک ایفا می‌کند. این پروژه که با ارزشی نزدیک به ۴ میلیارد دلار در حال اجراست، هدف نهایی آن دستیابی به تولید پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت‌مکعب گاز خام از این بخش راهبردی میدان مشترک است و دولت چهاردهم با توجه به اهمیت و نقش آن با اولویت‌بخشی به این طرح، دستاورد‌های مهمی را رقم زد.