رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ کانون مسجد در پویش‌ها مشارکت داشته‌اند و بیش از ۴۳ هزار گزارش نیز از فعالیت‌های انجام‌شده ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هشتصد و پنجاه‌ونهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور با دو دستور جلسه «بررسی نقش کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در تقویت سرمایه اجتماعی» و «گزارش ملی پایش و ارزیابی اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست» برگزار شد.

این جلسه با دبیری قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، و با حضور اعضای شورا، امروز سه‌شنبه هفتم مهرماه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای این جلسه ضمن گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و هفتم مهرماه، سالروز شهادت جمعی از فرماندهان شهید، یاد و خاطره سرداران شهید فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان‌آرا را گرامی داشت.

وی افزود: در این جلسه، گزارشی از فعالیت‌ها و نقش‌آفرینی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در دوران دفاع ملی و همچنین گزارش ملی پایش و ارزیابی اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست ارائه خواهد شد.

ارائه گزارش فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد

در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام علی ملانوری، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات این کانون‌ها از جنگ تحمیلی دوم تاکنون ارائه کرد.

این گزارش با عنوان «یک ملت، یک پرچم» ارائه شد و در آن، روایتی از نقش‌آفرینی بچه‌های مسجد در دوران دفاع ملی و استمرار این نقش در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی تشریح شد.

در این گزارش، ضمن تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، آماری از اعضای کانون‌ها، کتابخانه‌های فعال مساجد و گروه‌های هنری فعال در مساجد ارائه شد. همچنین موضوع «قرار همدلی در مساجد»، نقش کانون‌ها در این طرح، سیاست‌های حاکم بر قرار همدلی، الزامات اجرایی، مأموریت‌های اختصاصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این طرح و ضرورت ایجاد و تقویت شبکه‌های تعاملی و تخصصی بچه‌های مسجد مورد بررسی قرار گرفت.

بخش دیگری از این گزارش به پویش‌ها و اقدامات کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اختصاص داشت. بر اساس آمار ارائه‌شده، بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ کانون مسجد در این پویش‌ها مشارکت داشته‌اند و بیش از ۴۳ هزار گزارش نیز از فعالیت‌های انجام‌شده ارائه شده است.

در ادامه، اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور با بررسی گزارش ارائه‌شده، بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برای پیگیری و اجرای برنامه‌های اجتماعی تأکید کردند.

بهره‌گیری از ظرفیت گسترده کانون‌های مساجد، افزایش همگرایی و انسجام در برنامه‌ها با هدف ارتقای اثربخشی فعالیت‌ها، استفاده از ظرفیت قرارگاه ملی مسجد برای ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر در برنامه‌های مرتبط با مساجد، بازآرایی فعالیت‌ها در حوزه فرهنگی، توجه ویژه به ظرفیت کانون‌های مساجد در موضوع ارتقای دینداری نوجوانان و ایجاد انگیزه و زمینه مناسب برای افزایش ارتباط و حضور مخاطبان، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، در مسجد، از دیگر محور‌های مطرح‌شده از سوی اعضای شورا بود.

ارائه گزارش برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست

در بخش دیگری از جلسه، گزارش ملی پایش و ارزیابی اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست توسط هادی دلیری‌کیا، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، ارائه شد.

در این گزارش، چشم‌انداز برنامه، دستیابی به جامعه‌ای با سواد محیط‌زیستی مطلوب در بستر آموزش همگانی محیط‌زیست عنوان شد. افزایش آگاهی عمومی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و افزایش نقش و مشارکت دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های مردم‌نهاد، از جمله اهداف این برنامه اعلام شد.

بر اساس این گزارش، برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در قالب ۱۵ راهبرد و ۷۹ اقدام تدوین شده است و مجموعه‌ای از اقدامات برای تحقق اهداف تعیین‌شده در حوزه فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد محیط‌زیستی در آن پیش‌بینی شده است.

همچنین در این گزارش، اقدامات انجام‌شده در چارچوب برنامه، ظرفیت‌های موجود و زمینه‌های مشارکت دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه، اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست مطرح کردند و بر ضرورت توجه بیشتر به اثربخشی اقدامات فرهنگی و آموزشی در این حوزه تأکید داشتند.

بررسی میزان تأثیر دوره‌های آموزشی برگزارشده بر تغییر رفتار جامعه، مشخص‌شدن مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در اسناد و برنامه‌ها، تعیین دقیق گروه‌های هدف و مأموریت‌ها، تقویت سازوکار‌های پاسخگویی، انجام مطالعات علمی در زمینه شناخت نگرش‌ها و ذهنیت جامعه نسبت به محیط‌زیست، توجه به نقش فعال تشکل‌های مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت این گروه‌ها در حوزه محیط‌زیست، از جمله پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این بخش بود.

همچنین اعضای شورا بر ضرورت استفاده از روش‌های مؤثر آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه محیط‌زیست، مشخص‌شدن سهم و مسئولیت دستگاه‌های دولتی در قبال محیط‌زیست، ارتقای آگاهی عمومی با هدف تقویت مطالبه‌گری آحاد جامعه در این حوزه، توجه به آموزش عمومی و نقش آموزش‌وپرورش در زمینه محیط‌زیست و افزایش هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف تأکید کردند.