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دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک، به همراه هیئت قضایی با حضور در بیمارستان امام علی، از بخشهای مختلف این مرکز درمانی بازدید کرد و وضعیت بازسازی و ارائه خدمات به بیماران را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،حسن سپهوند با انتقاد از کندی روند بازسازی این بیمارستان پس از آسیب در حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی تأکید کرد که این وضعیت قابل تداوم نیست و بازسازی و راهاندازی بخشهای مورد نیاز باید در اسرع وقت و بدون وقفه انجام شود.
سپهوند در جریان بازدید از اتاق عمل و زایشگاه بیمارستان گفت: با توجه به اینکه این دو بخش آسیب جدی ندیدهاند، امکان راهاندازی آنها وجود دارد و شبکه بهداشت و درمان شهرستان باید با قید فوریت برای فعالسازی این بخشها اقدام کند.
وی همچنین تأکید کرد: بازسازی بیمارستان نباید صرفاً به رفع آسیبهای موجود محدود شود، بلکه این پروژه باید با رعایت جدیدترین استانداردهای درمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و استفاده از دستگاههای بهروز انجام شود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک نیز از آمادگی خیرین برای کمک به بیمارستان خبر داد و برخی موانع اداری را مانع دریافت این کمکها دانست.
در همین زمینه، دادستان اندیمشک بر پیگیری موضوع و رایزنی با دادستانی مرکز استان برای رفع موانع تأکید کرد.
همچنین مقرر شد دستگاه متولی و پیمانکار پروژه، ضمن تسریع در روند بازسازی، تمامی الزامات و استانداردهای فنی و درمانی را رعایت کنند.
کادر درمان و کارکنان بیمارستان نیز در این بازدید، مسائل و مشکلات خود را با دادستان شهرستان در میان گذاشتند.
دادستان اندیمشک تأکید کرد که تأمین خدمات درمانی و تعیین تکلیف بیمارستان امام علی از مهمترین نیازها و دغدغههای مردم شهرستان است و این موضوع برای آنان حیاتی است.
وی افزود: بازسازی و راهاندازی بخشهای مورد نیاز، بهویژه اتاق عمل و زایشگاه، باید بدون وقفه انجام شود و با هرگونه ترک فعل، قصور یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی، مطابق قانون و با جدیت برخورد خواهد شد.